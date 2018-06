PKN Orlen może przejąć cały Unipetrol

** Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10.827.673 akcji, reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego - poinformował Orlen.

Ponieważ zgoda Czeskiego Banku Narodowego uwzględnia w całości wniosek spółki, w dniu 20 czerwca 2018 roku spółka zrzekła się formalnie prawa do odwołania od decyzji Czeskiego Banku Narodowego. W rezultacie spółka zamierza przeprowadzić wykup w oparciu o wskazaną decyzję Czeskiego Banku Narodowego - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen zaoferuje w wykupie cenę 380 CZK za jedną akcję, tj. łączną cenę 4.114.515.740 CZK. Jak podał PKN Orlen, nabycie przez spółkę ww. akcji nastąpi w drodze przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obecnie kolejnym etapem procedury wykupu będzie zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Unipetrol w celu podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia wykupu. W tym celu w najbliższym czasie spółka złoży wniosek o zwołanie takiego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Unipetrol - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynności wymagane przy przeprowadzeniu wykupu, jego rozliczenie i zamknięcie planowane jest do końca 2018 roku, wskazano także.

Obecnie PKN Orlen posiada łącznie 170.507.091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03 proc. kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Na podst. ISBnews