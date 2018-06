Górale z Podhala: „Nepalczyka zatrudnię od zaraz...”

Tuż przed letnim sezonem turystycznym w Zakopanem niemal każdy hotel i punkt gastronomiczny poszukuje pracowników. Braki w dużej mierze uzupełniają pracownicy spoza UE, głównie z Ukrainy, ale jest ich wciąż za mało - zauważa prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) Agata Wojtowicz.

Z danych zakopiańskiego Urzędu Pracy wynika, że od początku roku zatrudniono na Podhalu ponad tysiąc osób spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Tylko od początku czerwca do tutejszego urzędu wpłynęło ponad sto wniosków o zatrudnienie obcokrajowców.

Zdaniem Wojtowicz, pracowników ze wschodu, głównie z Ukrainy jest już w Zakopanem bardzo dużo, a i tak potrzeby rynku nie są zaspokojone.

„Przy takiej dynamice rozwoju usług hotelarskich i gastronomii, jaką mamy w Zakopanem, cały czas potrzebujemy ludzi do pracy. Trzeba się już mocno zastanawiać, jak zachęcić pracowników spoza Unii Europejskiej do przyjazdu do nas, podjęcia pracy, a nawet osiedlenia się. W Zakopanem trudno znaleźć restaurację, karczmę czy hotel, który by nie poszukiwał pracowników. Po ogłoszeniach widać, jak ogromne jest zapotrzebowanie na pracowników” - powiedziała Wojtowicz.