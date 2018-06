Włochy i Austria mówią polskim głosem o migracji

Minister spraw wewnętrznych Austrii Herbert Kickl powiedział w środę w Rzymie, że jego kraj oraz Włochy proponują „rewolucję kopernikańską” w podejściu UE do spraw migracji. „Klimat w Europie zmienia się” - dodał szef włoskiego MSW Matteo Salvini.

„Koncepcja solidarności Komisji Europejskiej dotąd nagradzała przemytników migrantów, a nie ludność. My chcemy to obalić, bo solidarność to ochrona granic, narodu, a zatem wprowadzimy w życie radykalną zmianę, rewolucję kopernikańską w europejskim myśleniu o imigracji i azylu” - oświadczył Kickl, polityk austriackiej prawicy, po spotkaniu z Salvinim.

Obecny w Wiecznym Mieście wicepremier Austrii Heinz-Christian Strache, który również rozmawiał z wicepremierem Salvinim, stwierdził: „Potrzebny jest sojusz chętnych, by chronić Europę przed tymi, którzy chcą do niej wejść„.

„Chcemy promować tę strategię we współpracy z Włochami po to, by odzyskać zaufanie ludności” - dodał.

Salvini oświadczył zaś: „Europę prosimy o to, by zaangażowała więcej ludzi i środków dla obrony Morza Śródziemnego„.

„Włoski rząd gotów jest pomagać tylko Włochom. W ciągu czterech latach przypłynęło 650 tys. migrantów. Teraz zamiast brać, jesteśmy gotowi oddawać” - stwierdził po spotkaniu z austriackim ministrem.

Szef włoskiego MSW i lider prawicowej Ligi oznajmił, że 800 osób, które w tym roku utonęły podczas przeprawy morskiej do Europy „ciąży na sumieniu przemytników i zwolenników pobłażliwej polityki”.

Wyjaśnił, że na forum UE rząd w Rzymie będzie domagał się ochrony granic zewnętrznych Unii. „Nie chodzi o to, by rozdzielić problem między kraje europejskie, ale rozwiązać go z góry” - wyjaśnił.

„Jeżeli ktoś w UE myśli, że Włochy powinny dalej być przystanią i obozem dla uchodźców, pomylił się” - oznajmił Salvini. „Klimat w Europie się zmienia, a my jesteśmy optymistami - dodał. - Pokładamy także ogromną ufność w przewodnictwie Austrii w UE”, rozpoczynającym się 1 lipca.

„Wierzymy w zdrowy rozsądek kolegów europejskich, także dlatego, że nie chcielibyśmy dojść do przedyskutowania włoskiego finansowania Unii” - dodał szef MSW.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP), sek