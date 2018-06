Spada liczba wydawanych kart kredytowych

Banki wydały 87,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 468 mln zł w maju 2018 r. Stanowi to spadek o 2,5 proc. w ujęciu liczbowym i spadek o 3,3 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do maja 2017 r. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, tak i w maju br. odnotowaliśmy powrót negatywnej tendencji, z którą mieliśmy do czynienia już od dłuższego czasu, a pozytywne efekty sprzedażowe odnotowane w styczniu 2018 r. były tylko jednorazowym zdarzeniem, a nie trwałym odwróceniem, obserwowanego od wielu miesięcy negatywnego trendu w kartach kredytowych, związanego z coraz mniejszym ich wydawnictwem. Liczba wydanych kart kredytowych w pięciu pierwszych miesiącach 2018 r. jest o 7,2 proc. niższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Najwyższy spadek dynamiki przyznawanych limitów kart kredytowych r/r aż o 39,1 proc. odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł. Dodatnia dynamika wydawanych kart dotyczyła kart z limitami w przedziale do 1 tys. zł (2,5 proc.), 1–2 tys. zł (6,9 proc) oraz 4,5 do 10 tys. zł (+14,3 proc.) - powiedział, cytowany w komunikacie, Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.