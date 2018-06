Nie słabnie optymizm w kredytach mieszkaniowych

Banki udzieliły łącznie 18,7 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,66 mld zł w maju 2018 r. Stanowi to wzrost o 1,4 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 12,4 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do maja 2017 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Maj 2018 r. jest już kolejnym dobrym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje optymizm. Dwucyfrowa dynamika w ujęciu wartościowym, po części wynika ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. 58,3 proc. wartości udzielonych w okresie styczeń – maj 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł (25,95 proc. z przedziału 250 – 350 tys. zł i 32,34 proc. powyżej 350 tys. zł). Warto zwrócić uwagę, że dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest zróżnicowana: w przedziale 100 – 150 tys. ujemna (-4,3 proc.), najwyższa zaś w przedziale > 350 tys. aż 32,8 proc. (w kwietniu – 30,6 proc.) w porównaniu do pięciu pierwszych miesięcy 2017r. Wynik sprzedażowy ciągną więc głównie kredyty wysokokwotowe – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Jak dodaje Rogowski, po wynikach pierwszych pięciu miesięcy br. można z większym optymizmem patrzeć na cały 2018 r. na rynku kredytów mieszkaniowych w ujęciu wartościowym (16,6 proc. więcej udzielonych kredytów w okresie styczeń – maj 2018 w porównaniu do stycznia – maja 2017 r.). „Tym bardziej, że deweloperzy prognozują rekordy sprzedaży, a ryzyko wzrostu stóp procentowych istotnie się oddaliło w czasie, co zachęca do zaciągania kredytów mieszkaniowych zarówno na własne potrzeby, pod wynajem czy w celach inwestycyjnych. W przypadku utrzymania się podobnej dynamiki w drugiej połowie roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych powinna wynieść powyżej 50 mld zł”.

W tym optymistycznym obrazie jest jednak pewna rysa: w maju 2018 r. w porównaniu do kwietnia 2018 r. banki udzieliły o 4,5 proc. mniej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 3,2 proc. niższą. Trzeba jednak pamiętać, że takie samo zjawisko „wychładzania” po dobrych pierwszych miesiącach roku, odnotowaliśmy w poprzednich latach - wyjaśnia prof. Rogowski. Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w maju 2018 r. wyniósł jedynie 0,78 proc. - dodał.

(ISBnews)