Verva Street Racing po raz pierwszy w Krakowie

Niespełna 3 miesiące dzielą nas od największego i najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w Polsce. Już 8 września odbędzie się wyczekiwana 9 edycja Verva Street Racing, która po raz drugi wyruszy w trasę i w tym roku odwiedzi Kraków! Szybkie samochody, spektakularne pokazy motoryzacyjne i kaskaderskie, emocjonujące wyścigi, koncerty gwiazd i piknik rodzinny, to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaplanowali organizatorzy.

Tegoroczna Verva Street Racing, organizowana w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbędzie się pod hasłem „100 lat motoryzacji”. Jak co roku, uczestnicy Verva Street Racing będą mieli okazję obejrzeć szereg wspaniałych pojazdów, od samochodów klasycznych, przez budzące podziw tzw. supercars, czyli luksusowe i szybkie maszyny, aż po nowoczesne auta elektryczne. Motywem przewodnim imprezy będzie 10 dekad motoryzacji. Nie zabraknie również emocjonujących pokazów, rajdów samochodowych i wyścigów, które jak co roku przyciągają tłumy uczestników.

W tym roku PKN Orlen zaplanował dla fanów przekrojowy motyw przewodni. Wkraczamy we wspaniałą historię motoryzacji, która pozwoli nam zaprezentować perełki z kolejnych dekad – od czasu powstawania myśli technicznej aż do epoki, w której wkraczamy w elektromobilność – mówi o wydarzeniu Anna Ziobroń, dyrektor biura sponsoringu i eventów PKN Orlen, inicjatora i głównego sponsora Verva Street Racing.

Zgodnie z ideą tegorocznej imprezy do uczestnictwa organizatorzy zapraszają całe rodziny - najbardziej zagorzałych fanów motosportu, a także najmłodszych, którzy dopiero rozwijają w sobie miłość do samochodów. Verva Street Racing to też impreza dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie motoryzację XX wieku. Verva Street Racing to festiwal motoryzacji i piknik rodzinny jednocześnie – zachęcamy, by dzielić pasję między pokoleniami – podkreśla Anna Ziobroń. W specjalnie przygotowanej strefie rodzinnej znajdą się między innymi dmuchane place zabaw dla najmłodszych, miejsce do zabawy z animatorami oraz strefa muzyczna, gdzie odbędą się koncerty, a także przestrzeń z gastronomią.

Dotychczasowe edycje Verva Street Racing, z których 7 odbyło się w Warszawie, a jedna zawitała do Płocka, zgromadziły łącznie ponad 2.000 sportowych i wyczynowych pojazdów oraz 500 tysięcy widzów.