Od piątku dodatkowe cła na import towarów z USA

W piątek wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nakładające dodatkowe cła na import niektórych towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki - poinformowało w czwartek MPiT. Zwiększonymi cłami będą obciążone m.in. kukurydza cukrowa czy preparaty upiększające do oczu.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 22 czerwca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nakładające dodatkowe cła na import określonych towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki - czytamy w komunikacie.

Dodano, że dodatkowe cła obejmą „towary określone w załączniku I do ww. rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku”. Jest to np. o kukurydza cukrowa (25 proc.) czy preparaty upiększające do oczu (25 proc.)

W stosunku do towarów określonych w załączniku II do ww. rozporządzenia (np. jachty czy pojazdy silnikowe do transportu towarów) - dodatkowe cła w wysokości określonej w tym załączniku będą obowiązywały „od 1 czerwca 2021 r. lub od piątego dnia następującego po dniu wydania przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO orzeczenia, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub przekazaniu powiadomienia temu organowi o orzeczeniu o tej treści, jeżeli nastąpi to wcześniej” - napisano.

Zaznaczono, że w ostatnim przypadku Komisja Europejska opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie wskazujące datę wydania takiego orzeczenia lub przekazania powiadomienia o takim orzeczeniu.

Na podst. PAP