Kwieciński: utrzymuje się dobra sytuacja gospodarcza

Dynamika sprzedaży detalicznej za maj, która wyniosła w cenach bieżących 7,6 proc. w ujęciu rocznym, potwierdza, że dobra sytuacja polskiej gospodarki się utrzymuje i zaufanie społeczeństwa do działań rządu - skomentował majowe tempo wzrostu konsumpcji Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Wyniki sprzedaży detalicznej za maj to dowód, że dobra sytuacja gospodarcza się utrzymuje i zaufanie społeczeństwa do tego, co robi rząd i do tego, co się będzie się działo w gospodarce w najbliższych miesiącach i kwartałach też się utrzymuje na wysokim poziomie - powiedział Kwieciński.