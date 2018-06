Grupa Wyszehradzka bojkotuje niemiecki szczyt

Nie należymy do klubu przyjaciół relokacji uchodźców i nie zamierzamy w tym procesie brać udziału - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie. Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że szefowie rządów V4 nie będą uczestniczyć w niedzielnym spotkaniu w Brukseli w sprawie migracji.

W czwartek w Budapeszcie odbyło się spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej w związku ze zbliżającym się końcem prezydencji Węgier w tej Grupie. Poza Morawieckim i Orbanem w spotkaniu uczestniczyli premierzy: Czech - Andrej Babisz i Słowacji - Peter Pellegrini. Do Budapesztu zaproszono też kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, który wziął udział w lunchu roboczym z premierami V4.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem Kurza politycy Grupy Wyszehradzkiej przekazali, że jednym z głównych tematów spotkania była migracja.

Nawiązał jednocześnie do tego, że przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwołał na niedzielę nieformalne spotkanie szefów państw i rządów „zainteresowanych znalezieniem rozwiązań europejskich” dotyczących migracji.

Po bardzo uważnej analizie dokumentu, który przysłany został przez Komisję Europejską w kontekście niedzielnego spotkania zwołanego ad hoc, doszliśmy do przekonania wspólnie, że jest to coś w rodzaju odgrzewanych procedur, propozycji z przeszłości, które nie są dla nas zrozumiałe. W ogromnej większości nie są do zaakceptowania - mówił. - Dlatego właśnie, mówiąc umownie, do tego klubu przyjaciół relokacji uchodźców my nie należymy i nie zamierzamy w tym procesie brać udziału - podkreślił szef polskiego rządu.