Szwecja zmodernizowała okręt podwodny

Koncern obronny Saab zakończył kompleksową modernizację „mid-life upgrade” należącego do szwedzkiej marynarki wojennej okrętu podwodnego HSwMS Gotland. To jeden z trzech okrętów typu Gotland (A19), którymi dysponuje szwedzka marynarka. Teraz jednostka jest gotowa do rozpoczęcia prób morskich. – Gotland będzie niemal zupełnie nowym okrętem – mówi szef Saab Kockums.

Zmodernizowany okręt został zaprojektowany i zbudowany przez stocznię Kockums w Malmö na początku lat 90-tych ubiegłego wieku i wszedł do służby w szwedzkiej marynarce wojennej w 1996 r. To jednostka o 62 m długości oraz 6,2 m szerokości i 1 580 tonach wyporności. Jego załogę stanowi 25 osób.

Systemy, które otrzymają okręty A26

Modernizacja zrealizowana przez koncern Saab polegała m.in. na ulepszeniu systemów pokładowych oraz innych rozwiązań technologicznych, zamontowanych na jego pokładzie. Zastrzyk nowoczesnych technologii, jakie specjaliści z Saaba zaaplikowali okrętowi, oznacza wzrost jego możliwości operacyjnych i przystosowanie do zwalczania współczesnych zagrożeń. Szwedzki koncern podkreśla, że dzięki modernizacji okręt podwodny będzie zdolny do efektywnej służby w marynarce wojennej także po 2025 r.

Ponowne wprowadzenie do służby okrętu podwodnego Gotland jest ważnym kamieniem milowym w ewolucyjnym rozwoju szwedzkich okrętów podwodnych. Po kompleksowej modernizacji, integracji systemów nowych generacji, takich jak nowy silnik Stirlinga, czujników i funkcjonalności związanych z jego zarządzaniem, Gotland stanie się niemalże zupełnie nowym okrętem podwodnym, gotowym do prowadzenia działań na całym świecie – powiedział Gunnar Wieslander, szef Saab Kockums i wiceprezes Grupy Saab.

Dzięki gruntowej modernizacji Gotland otrzymał zdolności operacyjne zbliżone do tych, jakimi dysponować będą supernowoczesne okręty A26, które obecnie są budowane przez Saab. Szwedzki koncern obronny podkreśla, że wiele systemów i podzespołów pochodzących z lat 90-tych, zostało zastąpionych przez elementy wyposażenia na miarę XXI wieku. To m.in. niezależny od powietrza (AIP) napęd wykorzystujący technologię Stirling oraz zestaw czujników i system zarządzania okrętem. Ponadto tradycyjny peryskop zastąpił nowoczesny maszt optoelektroniczny.

Sprawdzian przed okrętem nowej generacji

Przedstawiciele szwedzkiego koncernu podkreślają, że zmodernizowany Gotland utoruje drogę służby w marynarce wojennej najnowocześniejszym okrętom podwodnym z napędem niezależnym od powietrza, czyli właśnie budowanym jednostkom typu A26. Unowocześniony Gotland otrzymał w sumie ponad 20 systemów, które zostaną także wdrożone na flagowych okrętach podwodnych produkowanych przez szwedzki koncern. Zadowoleni z tego są także dowódcy szwedzkiej marynarki , ponieważ takie rozwiązanie umożliwi sprawdzenie i przetestowanie systemów, które mają trafić na pokład A26.

Zmodernizowana jednostka to najstarszy z trzech okrętów podwodnych typu Gotland, którymi dysponuje szwedzka marynarka wojenna. Wszystkie one weszły do służby w 1996 r. i należą do szwedzkiej 1. Flotylli Okrętów Podwodnych. W 2015 r. Saab otrzymał kontrakt na modernizację dwóch Gotlandów oraz na budowę dwóch okrętów podwodnych nowego typu A26, które mają zostać dostarczone w latach 2022-2024. W 2017 r. podczas targów zbrojeniowych w Singapurze szwedzki koncern zaprezentował wersję okrętu A26 wyposażoną w pionowe wyrzutnie pocisków manewrujących Tomahawk.

Polski akcent w A26

Warto odnotować, że wkład w budowę nowego okrętu dla szwedzkiej marynarki ma także polski przemysł. W listopadzie ub.r. Saab podpisał umowę z polską prywatną firmą Base Group. Na jej podstawie polska spółka dostarczy elementy stalowe wraz z wyposażeniem. Zostaną one wykorzystane do modułów napędowych okrętu A26. Saab podkreślał wówczas, że wybór polskiej firmy jako partnera w projekcie budowy nowego okrętu poprzedziła analiza globalnych rynków. Oferta Base Group okazała się najbardziej atrakcyjna dla szwedzkiego koncernu. W grę wchodzi także rozszerzenie kooperacji w przyszłości.

Saab zresztą postrzega polski przemysł stoczniowy jako pożądanego partnera przy budowie okrętów. Świadczy o tym fakt, że w ub.r. zlecił Stoczni Remontowej Nauta – to jedna ze stoczni należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – budowę okrętu wywiadowczego dla szwedzkiej marynarki wojennej. Ostatecznie jednak Nauta zleciła wykonane znacznej części prac PGZ Stoczni Wojennej (dawnej Stoczni Marynarki Wojennej). Właśnie na terenie PGZ SW w ubiegły piątek odbyło się uroczyste położenie stępki pod okręt wywiadowczy dla Szwedów.

Artykuł pochodzi z Portalu Stoczniowego