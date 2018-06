Adam Krzysztof Abramowicz Rzecznikiem MŚP

Adam Krzysztof Abramowicz został nowym Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki powołał go dziś na 6 – letnią kadencję. Instytucja rzecznika jest jednym z filarów Konstytucji Biznesu i gwarantem jej prawidłowego wdrożenia. Rzecznik MŚP ma stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP.

Kandydaturę Adama Abramowicza na Rzecznika MŚP zgłosiła minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wcześniej uzyskał on pozytywne opinie od 4 reprezentatywnych organizacji pracodawców - Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Adam Abramowicz ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu małych i średnich firm. Co ważne, przez wiele lat prowadził też własną działalność gospodarczą. Jestem przekonana, że jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie realnym wsparciem dla polskich firm, zwłaszcza tych średnich i małych. Stanowią one ponad 90 proc. prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i do tej pory nie miały dedykowanego rzecznika swoich interesów. Jednak podstawowym zadaniem rzecznika będzie wdrożenie Konstytucji Biznesu. Tak więc przed Adamem Abramowiczem wiele wyzwań i ogrom oczekiwań. Życzę mu powodzenia i liczę na dobrą i owocną współpracę” – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

ZADANIA RZECZNIKA

Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu stojący na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ma czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jednocześnie będzie mógł też interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np. przez przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Rzecznik będzie realizował swoje zadania przy pomocy biura.

Działania systemowe będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców mikro, małych, średnich i dużych. Natomiast działania interwencyjne rzecznika - typu przyłączenie się do postępowania administracyjnego, czy złożenie odwołania - będą już podejmowane w interesie konkretnego przedsiębiorcy z sektora MŚP. Rzecznik będzie także opiniował akty prawne dotyczące działalności gospodarczej – tłumaczy minister Emilewicz.

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:

-opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;

-pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;

-współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;

-działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik został wyposażony w kompetencje o charakterze interwencyjnym:

-żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;

-możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;

-występowanie do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

-w przypadku dostrzeżenia rozbieżność w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

BIOGRAM RZECZNIKA MŚP

Adam Abramowicz prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednych z głównych inicjatorów, a zarazem Prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała włączeniem do Rady Polskiej Izby Handlu. Zdobyte doświadczenie wpisuje się w synergię działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciela interesów małych i średnich przedsiębiorstw. Adam Abramowicz był Radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, jest członkiem m.in. sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.