Podaż pieniądza wzrosła powyżej prognoz rynkowych

Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1.346,71 mld zł na koniec maja 2018 r. - poinformował Narodowy Bank Polski. Oznacza to wzrost o 1,3 proc. m/m i o 6,6 proc. w ujęciu rocznym.

Dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 5,7-6,2 proc. r/r - średnia wyniosła 5,87 proc.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 12,0 mld zł, tj. o 1,7 proc., do wysokości 700,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 6,0 mld zł, tj. o 1,6 proc., do 374,5 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 6,3 mld zł, tj. o 2,7 proc., do poziomu 243,3 mld zł – informuje bank centralny.

Aktywa zagraniczne netto na koniec maja wzrosły w ujęciu miesięcznym o 5,3 proc. i wyniosły 269,76 mld zł. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 62,45 mld euro (wzrost o 2,8 proc. m/m).

Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,5 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 191,48 mld zł (wzrost o 9,5 proc. r/r).

W maju br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 5,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., i wyniosła 751,0 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 2,4 mld zł, tj. 6,3 proc., do poziomu 40,3 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 2,9 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 191,5 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 5,4 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 260,9 mld zł – czytamy w komunikacie NBP.