Tygodnik „Sieci”: Europo, daj spokój Polsce!

W tygodniku „Sieci” Bernard Margueritte, publicysta, dziennikarz francuski, pół wieku mieszkający w Polsce w rozmowie z Michałem Karnowskim podkreśla konieczność pielęgnowania polskiego dziedzictwa. Kiedyś mówiliśmy, że Kościół jest znakiem sprzeciwu. Dzisiaj można powiedzieć, że to Polska jest znakiem sprzeciwu. Jest on usprawiedliwiony i konieczny – podkreśla dziennikarz.

Bernard Margueritte w wywiadzie „Dajcie Polsce żyć” z punktu widzenia cudzoziemca mówi o zachwycie polskością, poczuciu narodowej tożsamości i nauczaniu Jana Pawła II. Konfrontując ze sobą polskość i współczesną Europę, dziennikarz stwierdza, że rozwiązanie jest tylko jedno. Apeluje zatem do Polaków:

Powiem jasno: jeżeli chcemy być dzisiaj Europejczykami, to musimy walczyć, i to ostro, z Brukselą. Nie po to, by Unię rozbić, ale by ją zreformować. Jeśli chcemy uratować Europę, musimy być przeciwnikiem obecnie rządzących w Unii. To, co oni robią, jest antyeuropejskie. To jest całkowicie sprzeczne z tym, o co walczyli ojcowie zjednoczonej Europy: Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet. To miała być Europa ducha, a nie tylko biznesu. Kiedy więc walczy się dziś z Polską, to tak naprawdę walczy się z ideami, na których budowana była wspólnota europejska. To Polska jest prawdziwym dziedzicem tych wartości, nie Bruksela.