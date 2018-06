Czy Unia Europejska narzuci przyjmowanie imigrantów?

O 15.00 rusza nieformalny miniszczyt w Brukseli poświęcony migracji, jego uczestnicy chcą przyspieszyć prace na stałymi unijnymi przepisami zobowiązującymi wszystkie kraje bez wyjątku do przyjmowania uchodźców. Państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Polska, Węgry) nie będą reprezentowane na zorganizowanym przez Komisję Europejską miniszczycie, co jest kolejną oznaką podziału w UE.

Tuż przed szczytem napięcie polityczne w kluczowych państwach UE było wysokie.

W Niemczech Horst Seehofer, szef koalicyjnej CSU i szef MSW zażądał zakazu wjazdu dla imigrantów, jeśli zostali już zarejestrowani w innym kraju UE. Kanclerz Angela Merkel, lider rządzącej CDU sprzeciwia się wdrożeniu takiego rozwiązania przez Niemcy bez porozumienia z innymi krajami unijnymi. W zamian kanclerz proponuje europejskie rozwiązanie na podstawie szeregu porozumień dwustronnych. Kierownictwo CSU dało jej czas na wypracowanie takiego rozwiązania do końca czerwca. W przeciwnym razie Seehofer jako szef MSW zamierza wbrew szefowej rządu zacząć odsyłać migrantów na granicy, co może doprowadzić do zerwania parlamentarnego sojuszu między CDU i CSU, a tym samym do upadku koalicyjnego rządu (w jego skład wchodzi także socjaldemokratyczna SPD). Media niemieckie nazwały to odsłoną „otwartego konfliktu o władzę” między współrządzącymi w Niemczech CSU Seehofera i CDU Merkel.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w sobotę, że jest zwolennikiem wprowadzenia sankcji finansowych dla krajów Unii Europejskiej, które odmawiają współpracy w kwestiach związanych z imigracją. Francuski przywódca wezwał do „finansowej solidarności”. „Jestem za wprowadzeniem sankcji w razie braku solidarności (krajów UE ws. migracji) oraz za warunkowym przyznawaniem funduszy strukturalnych” - podkreślił, nie wymieniając przy tym konkretnych krajów. Macron przedstawił swój projekt podczas sobotniej wizyty w Pałacu Elizejskim nowego premiera Hiszpanii, Pedro Sancheza, który wybrał Paryż jako cel swej pierwszej podróży zagranicznej w charakterze szefa hiszpańskiego rządu.

Z koeli szef MSZ Włoch Enzo Moavero Milanesi ostrzegł, że Unii Europejskiej grozi rozpad na tle kryzysu migracyjnego. W opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla dziennika „Il Messaggero” wyraził nadzieję, że nie dojdzie do zamknięcia granic w UE.

„Ten, kto postrzega sprawę migracji jako kwestię najwyższego ryzyka dla trwałości Unii Europejskiej, dramatyzuje, ale być może jest prorokiem. Groźba, że Europa się rozpadnie, istnieje” - oświadczył szef dyplomacji. Jego zdaniem „podziały między grupami państw, trudności ze znalezieniem porozumień i wspólną pracą mogą powodować bardziej niszczące skutki niż kryzys finansowy”.

Moavero Milanesi wyraził też opinię, że możliwe jest „istotne zahamowanie” prac UE. „Nie trzeba - stwierdził - uchylać traktatów, wystarczyłoby sprawić, że faktycznie przestałyby działać”.

Minister spraw zagranicznych pytany o możliwość zamknięcia granic w Unii zaznaczył: „Mamy wokół nas już teraz wiele zamkniętych granic. Ryzyko, że granice będą zamykane jedna po drugiej, istnieje”. Następnie zastrzegł: „Chciałbym, abyśmy nigdy nie musieli stanąć przed taką decyzją„.

Wyjaśnił, że celem zamknięcia włoskich portów dla statków z migrantami jest „chęć wstrząśnięcia sumieniami państw europejskich”. „Osoby uratowane nie mogą ciągle trafiać do tych samych portów” - podkreślił.

„To, co się dzieje, wynika z braku w ostatnich latach skutecznego zarządzania na poziomie UE trwającym epokowym zjawiskiem migracji” - dodał Moavero Milanesi.

Szef MSZ wyraził także opinię, że zawarcie porozumienia na nieformalnym spotkaniu kilkunastu szefów państw i rządów w niedzielę w Brukseli na temat migracji jest „trudne, ale nie jest niemożliwe„.

PAP, Sek