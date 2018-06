W Gdyni startuje Forum Wizja Rozwoju

25 i 26 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz 26 czerwca w Hali Gdynia Arena odbywa się największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Bilety można jeszcze nabyć w punkcie rejestracyjnym przy głównym wejściu do PPNT. Wydarzenie zgromadzi 5 tys. uczestników i 500 prelegentów, którzy wezmą udział w prawie 100 panelach dyskusyjnych.

Rangę wydarzenia podkreśla obecność Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas wieczornej gali pierwszego dnia zostaną wręczone nagrody gospodarcze dla najlepszych firm w siedmiu kategoriach.

Główną intencją Forum jest stworzenie pola do dyskusji o likwidowaniu barier dla przedsiębiorczości i tworzeniu dogodnych warunków dla rozwoju polskich firm, których produkty mogą konkurować na globalnym rynku.

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakiego nie było jeszcze w tej części kraju. Przygotowany program, poruszane zagadnienia oraz zaproszeni paneliści pozwolą przybliżyć i omówić zagadnienia kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Spotkajmy się w prężnie rozwijającym się mieście Gdynia, gdzie mieszkańcy są zadowolonymi, dumnymi Polakami. Jestem przekonany, że spędzą tu Państwo wyjątkowy czas, a jednocześnie nawiążecie nowe, owocne kontakty” – mówi dr inż. Andrzej Michalak jeden z organizatorów forum gospodarczego.

Forum podzielone zostało na 17 bloków tematycznych, obejmujących takie zagadnienia jak: energetyka, szkolnictwo zawodowe, budownictwo, niepodległość gospodarcza, start-up, hackathon, forum partnerów, strefa ekonomiczna Polska, strefy ekonomiczne w Polsce, ekomobilność, e-gospodarka, transport, spedycja, logistyka, społeczna odpowiedzialność biznesu, srebrna gospodarka, gospodarka odpadami, automatyzacja i robotyzacja oraz gospodarka morska.

Blok poświęcony energetyce podzielono na kilka paneli dyskusyjnych. Będzie można dowiedzieć się, jak zarządza się energią w Polsce, czy powinniśmy czerpać energię z wiatru i słońca i czy w Polsce ma stanąć elektrownia jądrowa. Tematyka bloku koncentruje się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz na problemie smogu w Polsce.

Kolejny blok tematyczny dotyczy szkolnictwa zawodowego. Ważną częścią spotkania będzie panel „Zawody poszukiwane na rynku pracy”. Dowiemy się czy warto mieć jeden, czy kilka zawodów, jakie zawody są aktualnie poszukiwane i jak znaleźć kompetentnych, ale i odpowiedzialnych pracowników. Prelegenci powiedzą też jak przystosować system szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy.

Nie zabraknie również bloku poświęconego budownictwu. Dowiemy się o rządowych programach „Mieszkanie+” oraz „Dostępność+”, których celem jest podniesienie standardów życia Polaków, szczególnie z grupy wyjątkowo potrzebujących. Projekt Mieszkanie + skupia się na udostępnieniu większej liczby mieszkań na wynajem po cenach korzystniejszych niż panujące na rynku. Z kolei rządowy program Dostępność + koncentruje się na przystosowaniu przestrzeni publicznej oraz wszelkich dóbr i usług do wymagań każdego z obywateli.

Kolejny blok dotyczyć będzie stref ekonomicznych w Polsce. Jakie są nowoczesne technologie, jak nimi zarządzać i jakie są korzyści ze stref ekonomicznych. Na te pytania poznamy odpowiedź już dziś.

Podczas panelu e-zdrowie dowiemy się czy w naszym kraju w zakresie ochrony zdrowia wykorzystywane są nowoczesne technologie. Podyskutujemy o rozwiązaniach informatycznych w zakresie ochrony zdrowia wymagających skoordynowania funkcjonowania poszczególnych placówek zdrowotnych we wszystkich obszarach, m.in. rejestracji pacjentów, kart pacjentów, lekarstw, środków leczniczych i czystości, środków transportu, odpadów medycznych i farmaceutycznych, a także zarządzania placówką zdrowia.

Na forum dowiemy się także, czy w przyszłości wszyscy będziemy jeździć elektrycznymi samochodami i autobusami oraz jakie są strategie rozwoju przemysłu stoczniowego.

W ramach Forum Wizja Rozwoju będzie można także wziąć udział w konkursie Smart City Hackathon, Jest on skierowany do grafików, programistów, studentów, naukowców i osób, które nie boją się wychodzić poza myślowe schematy. Organizatorzy: Fundacja Vizja Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprosili do udziału wszystkich, którzy mają potrzebę wprowadzenia zmian do polskich miast i chcą wpłynąć na poprawę życia społeczności miejskiej oraz mają pomysł, jak podnieść atrakcyjność oraz konkurencyjność polskich miast na arenie międzynarodowej.

Forum Wizja Rozwoju odbędzie się w dwóch obiektach, które należą do wizytówek miasta – w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia oraz w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Gdynia Arena. To w tym miejscu, 25 czerwca wieczorem wręczone zostaną Nagrody Gospodarcze, których celem jest promowanie przedsiębiorstw rozwijających polską gospodarkę. Wyróżnienie ma być jednocześnie zachętą do dalszych nakładów i inwestycji, a także przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu, co będzie przedkładać się na promowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz będzie stanowić wzór dla innych przedsiębiorstw.

Organizatorzy nie zapominają o seniorach. Drugiego dnia forum, we wtorek, odbędzie się blok „Srebrna gospodarka”. Zagadnienia będą koncentrowały się na potrzebach seniorów, takich jak: zdrowie, kultura, finanse, bezpieczeństwo oraz ubezpieczenia społeczne. Spotkanie seniorów w Hali Gdynia Arena rozpocznie się od godziny 9.00 i potrwa do godziny 16.30. Tę część zakończą występy artystyczne grup senioralnych oraz koncert Damiana Holeckiego.

Seniorzy będą mogli wziąć udział w panelach bezpłatnie.