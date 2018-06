Ustawy mieszkaniowe gotowe na jesieni?

Specustawa mieszkaniowa i ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania mogą wejść w życie jesienią tego roku - uważa wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Chcielibyśmy, aby te projekty (specustawa mieszkaniowa i ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - PAP) zostały zamknięte, jeśli chodzi o etap prac parlamentarnych w lipcu, aby można było w sierpniu te projekty podpisać i aby one od jesieni już obowiązywały - powiedział w poniedziałek w radiowych Sygnałach Dnia Soboń.

To dwa projekty. Jeden to ułatwiający realizację inwestycji mieszkaniowych, czyli tak zwana specustawa mieszkaniowa, a drugi, bardziej społeczny, czyli wsparcie dla tych mniej zamożnych w dopłatach do czynszów - po to, aby pobudzać nowe inwestycje mieszkaniowe - dodał.