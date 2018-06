Bezrobocie spadło w maju do 6,1 proc.

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja br. wyniosła 6,1 proc., czyli spadła o 0,2 pkt wobec danych z kwietnia – poinformował GUS. W maju 2017 r. stopa ta wyniosła 7,3 proc.

Stopa bezrobocia nadal spada. W maju znalazła się na kolejnym historycznie niskim poziomie. W porównaniu do stycznia br. jest już niższa o 0,8 pkt proc., a w stosunku do maja zeszłego roku o 1,2 pkt proc. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że liczba wyrejestrowujących się bezrobotnych od początku br. jest niższa w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzedniego roku. Można zatem wnioskować, że firmom coraz trudniej będzie znaleźć pracowników wśród bezrobotnych, gdyż w rejestrach z czasem pozostawać będą głównie te osoby, które bardzo trudno zaktywizować. Na koniec br. stopa bezrobocia powinna znaleźć się w okolicach 5,5 proc. - komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.