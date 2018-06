"Sieci": debata o wizji rozwoju Polski

Ruszyło dwudniowe, największe wydarzenie gospodarczego Polski północnej - Forum Wizja Rozwoju. 25 i 26 czerwca w Gdyni przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, a także właściciele dużych, średnich i małych firm (w tym również start-upów) będą dyskutować o tym, jak tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, jak likwidować bariery dla polskich firm, aby mogły konkurować na globalnym rynku. Tygodnik „Sieci” przygotował z tej okazji dodatek specjalny

Patronat honorowy nad Forum Wizja Rozwoju objął premier Mateusza Morawiecki, który wygłosi też przemówienia programowe. W specjalnym przesłaniu do uczestników drukowanym w tygodniu „Sieci” premier napisał:

Mówi się, że Gdynia to miasto, które wyszło z morza. Gdynia nie miała jednak prawa narodzić się bez śmiałej wizji. A wizja szybko pociągnęła za sobą rozwój. Akt woli politycznej potrafił na nowo napisać geografię gospodarczą Polski. Nikogo zatem nie powinno dziwić, że jedna z dróg, która wzmacnia polską suwerenność gospodarczą, prowadzi akurat przez Gdynię. Forum Wizja Rozwoju, stawiające sobie za cel dyskusję o przyszłości Polski, zorganizowano po to, aby budować pomost między tradycją a nowoczesnością. Aby polski głos w dyskusjach o globalnych problemach z roku na rok był coraz lepiej słyszalny.

Partnerami Forum są: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Gdyni zapowiadana jest obecność ministrów: przedsiębiorczości i technologii, Jadwigi Emilewicz, rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej, inwestycji i rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego oraz minister edukacji Anny Zalewskiej.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz na łamach tygodnika „Sieci” tak określiła ideę Forum Wizja Rozwoju:

Tematem przewodnim Forum są bieżące wyzwania dla rozwoju polskiej gospodarki innowacyjnej. Naturalna ewolucja międzynarodowych stosunków gospodarczych powoduje bowiem, że Polska wkracza w erę innowacyjności i dynamicznego postępu technologicznego. W zaistniałej sytuacji, zadaniem stojącym przed nami wszystkimi – rządem i przedsiębiorcami, jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności i jej przedsiębiorczego wykorzystania.

Minister finansów Teresa Czerwińska w przesłaniu do uczestników Forum podkreślała, że „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców udało nam się stworzyć nową jakość biznesową. Mam tu na myśli jedno z priorytetowych zadań rządu, którym było wdrożenie Konstytucji Biznesu, co stało się faktem. To właśnie zbiór przepisów pakietu pięciu ustaw tworzy tę jakość, która oznacza również poprawę w relacjach między państwem i urzędnikiem a przedsiębiorcą”.

Zdaniem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego: Nie ulega wątpliwości, że doświadczamy obecnie rozwoju, ale rozwój bez solidarności jest drogą donikąd. Rząd nie poprzestał na słowach. Wiele projektów, które splatają się z polską gospodarką – takich jak Mieszkanie Plus, Dostępność Plus czy Rodzina 500 Plus – powstały po to, aby rok po roku iść odważnie naprzód na drodze do społecznego rozwoju. Służą wszystkim Polakom, nawet jeśli nie wszyscy bezpośrednio z nich korzystają.

Forum Wizja Rozwoju, które odbywa się pod koniec czerwca w Gdyni, udowadnia z pełną mocą, że Polska i model rozwoju kraju mogą być przedmiotem dyskusji, a nie sporu. Wystarczy, że strony, które siadają do debaty, oferują szacunek, otwartość, wizję oraz miłość do ojczyzny – podkreśla minister Jerzy Kwieciński w tekście na łamach tygodnika „Sieci”.

Gdynia przyjmuje uczestników Forum w dwóch obiektach, które należą do wizytówek miasta – w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia oraz w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Gdynia Arena.

Na pięć tysięcy zarejestrowanych uczestników czeka bogaty program. Można będzie posłuchać 500 mówców występujących w 91 panelach podzielonych na 16 bloków tematycznych: szkolnictwo zawodowe, energetyka, budownictwo, „srebrna gospodarka”, start-upy, e-bezpieczeństwo, strefy ekonomiczne w Polsce, strefa ekonomiczna-Polska, ekomobilność, e-gospodarka, gospodarka odpadami, automatyzacja i robotyzacja, TSL - transport spedycja logistyka, społeczna odpowiedzialność biznesu, niepodległość gospodarcza i forum partnerów.

