Budownictwo mieszkaniowe nie zwalnia tempa

Rynek mieszkaniowy w I kw. tego roku był w wysokiej fazie aktywności, wciąż obserwowano wysokie poziomy popytu i podaży na nowe nieruchomości - wynika z raportu NBP. Ekonomiści zwrócili uwagę, że w I kw. akcja kredytowa nieznacznie przyspieszyła wobec poprzednich kwartałów.

Dodano, że „finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych ludności, zaś akcja kredytowa nieznacznie przyspieszyła w porównaniu do poprzednich kwartałów”.

W I kwartale średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań wzrosły zarówno na rynku wtórnym (RW) jak i rynku pierwotnym (RP).

Ekonomiści NBP zwrócili uwagę, że inwestycja mieszkaniowa (bez kosztów transakcyjnych) jest nadal opłacalna w krótkim okresie.

Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w Warszawie i 6M, rentowność inwestycji mieszkaniowej była wyższa od oprocentowania lokaty bankowej i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu - napisali.