Pociągi Warszawa - Radom pojadą szybciej

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymają z UE prawie 476 milionów złotych na remont linii kolejowej pomiędzy Warką i Radomiem, a PKP Intercity ponad 251 milionów złotych na zakup nowych lokomotyw, modernizację wagonów oraz remont stacji postojowych.

Umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisali 22 czerwca 2018 r. Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (rządowej instytucji, która ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie) oraz Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe i Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity

Formalne nazwy obu inwestycji to:

• „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C, D, E)” – inwestycja PKP PLK S.A., • „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” – inwestycja PKP Intercity S.A.

Koszt inwestycji realizowanej przez zarządcę linii kolejowych wyniesie prawie 826 milionów złotych, w tym blisko 476 milionów złotych pochodzić będzie z dofinansowania UE. Koszt projektu PKP Intercity to prawie 953 miliony złotych. Dofinansowanie unijne to ponad 251 milionów złotych.

Polska jest liderem w UE pod względem wykorzystywania środków na transport. Realizujemy wielkie projekty, których celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Każda kolejna podpisana umowa przybliża nas do tego celu” – podkreślił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Radom i Warszawa bliżej siebie

Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe przewiduje modernizację linii kolejowej numer 8 na odcinku Warka – Radom. Odcinek ma długość prawie 43 kilometrów. Linia nr 8 jest linią pasażersko-towarową. Na odcinku Warszawa Okęcie – Warka jest to linia dwutorowa, natomiast na trasie Warka – Radom – jednotorowa.

Co zostanie zrobione w ramach inwestycji? Kolejowa spółka między innymi: • zbuduje drugi tor na trasie Warka – Radom, • przebuduje istniejący most nad Pilicą, • zbuduje wiadukty tam, gdzie linia przecina się z drogami o największym natężeniu ruchu, • przekształci część stacji i mijanek w przystanki osobowe, • dostosuje 10 stacji i przystanków do potrzeb osób z niepełnością, • wdroży elektroniczny system zarządzania ruchem.

W efekcie pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością nawet 160 kilometrów na godzinę, a towarowe – 120 kilometrów na godzinę. Inwestycja ma być gotowa w 2023 roku.

Warszawę i Radom dzieli 100 kilometrów. Wielu Radomian pracuje w stolicy. Dzisiaj mają do wyboru dojazd do Warszawy częściową ekspresówką, który zajmie im od 1 godziny do 1,5, albo dojazd koleją, czyli 2 – 2,5 godziny. O tym, że Radom i Warszawę połączy wreszcie szybki pociąg, który będzie konkurencją dla samochodu, mówiło się od lat, jednak do tej pory niewiele się działo. Jeśli na poważnie myślimy o rozwoju polskiej kolei, ta inwestycja jest dla kolejarzy koniecznością” – mówił obecny podczas podpisania umów wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Prace na odcinku Warka – Radom to ważny krok w kierunku dalszego wzmacniania roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju. Dzięki tej inwestycji, wspartej unijnym dofinansowaniem, poprawi się komfort jazdy podróżnych, a czas przejazdu ulegnie skróceniu” - podkreślił Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Ogromne zmiany w PKP Intercity

Projekt PKP Intercity przewiduje natomiast zakup lokomotyw i modernizację wagonów. U przewoźnika pojawi się 20 nowych lokomotyw elektrycznych dostosowanych do poruszania się z prędkością 160 kilometrów na godzinę, a 152 wagony zostaną zmodernizowane.

Zaplanowano również remont 7 lokomotyw spalinowych przeznaczonych do prac manewrowych. Spółka będzie kupować i modernizować pociągi stopniowo, do końca 2020 roku. Nowe i wyremontowane pociągi będą jeździć na dwóch dłuższych, międzyregionalnych trasach:

• Przemyśl – Lublin – Warszawa – Bydgoszcz – Gdynia/Piła – Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski, • Suwałki – Białystok/Lublin – Warszawa – Poznań – Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra, oraz na 16 krótszych, między innymi: Tczew – Malbork, Maksymilianowo – Gdynia, Gorzów Wlkp. – Kostrzyn, Rzeszów - Jasło – Zagórz, Gorzów Wlkp. – Zbąszynek.

Inwestycja przewiduje również prace modernizacyjne na stacjach postojowych Warszawa Grochów, Kołobrzeg i Przemyśl Bakończyce.

To drugie w ostatnich kilku tygodniach duże przedsięwzięcie PKP Intercity polegające na modernizacji pociągów, na które spółka dostaje unijne pieniądze. W kwietniu PKP Intercity dostała 402,5 miliona złotych dofinansowania między innymi na modernizację 183 wagonów i 20 lokomotyw elektrycznych.

Wiceszef resortu inwestycji i rozwoju zwrócił uwagę na rosnący komfort podróży, uzyskany dzięki inwestycjom. Sprzyja on pasażerom, którzy coraz chętniej wracają na kolej.

Pociąg to przestrzeń publiczna, która powinna być dostępna dla każdego. Modernizacja wagonów czy remont stacji kolejowych wpisuje się w rządowy Program Dostępność Plus, którego celem jest podniesienie jakości życia wszystkich obywateli – zaznaczył Słowik. Po modernizacji tabor PKP Intercity będzie bardziej komfortowy, dostępny dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, przystosowany do przewozu rowerów oraz przyjazny środowisku - powiedział Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Pieniądze unijne na kolej

Na inwestycje kolejowe w Programie Infrastruktura i Środowisko przeznaczono ponad 21 miliardów złotych. 61 procent tej kwoty jest już zakontraktowane w zawartych umowach o dofinansowanie. Na koniec 2018 roku ma to być 72 procent.

Większość z tych 21 miliardów została podzielona jeszcze przed uruchomieniem programu. Wskazano wtedy 58 kluczowych inwestycji, polegających w większości na modernizacji linii kolejowych. Środki na te projekty są zarezerwowane. Taką inwestycją jest między innymi modernizacja linii Warszawa – Radom.

Część pieniędzy na kolej dostępnych jest w też w konkursach. Dotychczas przeprowadzono 3 konkursy. Dwa dotyczyły zakupu lub modernizacji pociągów. W tym przypadku do dofinansowania wybrano 12 inwestycji (między innymi dzisiejszą inwestycję PKP Intercity) o wartości prawie 5 miliardów złotych (1,88 miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej).

W konkursie dotyczącym kolei miejskiej do dofinansowania wybrano 3 inwestycje o wartości 881 milionów złotych (608,7 miliona złotych unijnego wsparcia).