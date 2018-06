Budżet przygotowany na pomoc rolnikom

Budżet jest przygotowany na pomoc rolnikom poszkodowanym przez suszę, ale jeżeli chodzi o kwoty, to na razie nie znamy skali strat w sensie finansowym - mówi wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Czekamy na wyliczenia wielkości strat. Generalnie w budżecie są zabezpieczone środki na sytuacje nieprzewidziane - mamy rezerwę na klęski żywiołowe. Monitorujemy na bieżąco to, co się dzieje, jak wykorzystywane są środki w budżecie i rezerwach na poszczególne zadania. Jeśli pojawi się taka potrzeba, to będziemy reagować w sposób zgodny z mechanizmami budżetowymi - powiedział

wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, pytany o pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę.

Możemy uruchomić rezerwę związaną z klęskami żywiołowymi, można też przekwalifikować inne rezerwy, jeżeli przewidujemy, że nie będą wykorzystane. Budżet jest przygotowany na pomoc rolnikom, ale jeżeli chodzi o kwoty, to na razie nie znamy skali strat, w sensie finansowym - wskazał.