CBOS: Schetyna liderem nieufności. Pora odejść?

W czerwcu na czele rankingu zaufania pozostaje prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 69 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 57 proc.; na 3. miejscu jest Paweł Kukiz (52 proc.). Z największą nieufnością (47 proc.) spotyka się lider PO Grzegorz Schetyna.

Prezydentowi nie ufa 20 proc. ankietowanych. W porównaniu z majem zaufanie do głowy państwa wzrosło o 1 punkt proc. (o 2 pkt. proc. wzrósł odsetek tych, którzy mu nie ufają).

Brak zaufania do szefa rządu deklaruje 21 proc. (o 1 punkt proc. niż w miesiąc wcześniej; o 2 pkt. proc. spadło zaufanie do niego). 20 proc. respondentów zaufaniem nie darzy lidera Kukiz‘15 (w porównaniu z majem o 2 pkt. proc. wzrosło zaufanie do niego).

Nieco mniejszym zaufaniem, niż premier Morawiecki, cieszą się: wicepremier Beata Szydło (ufa jej 48 proc. badanych, nie ufa - 35 proc.) oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (45 proc. deklaracji zaufania, 34 proc. nieufności).

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, w ostatnich miesiącach właściwie nieobecny w życiu publicznym, ma zaufanie 41 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do maja). W jego przypadku deklaracje zaufania i nieufności niemal się równoważą - negatywną opinię o liderze PiS wyraża 42 proc. badanych.

Po 38 proc. badanych deklaruje zaufanie do minister rodziny, pracy i˙polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej (21 proc. wyraża wobec niej nieufność) oraz do szefa MON Mariusza Błaszczaka (przy 26 proc. deklaracji nieufności).

CBOS zapytał też badanych o stosunek do Patryka Jakiego, przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. stołecznej reprywatyzacji oraz kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Zaufanie do niego deklaruje 37 proc. respondentów, a nieufność - 23 proc. To wynik niemal identyczny jak w lutym br., kiedy CBOS po raz ostatni pytał o tego polityka, a zdecydowanie wyższy niż latem ubiegłego roku.

Pracownia zauważa, że wzrost poziomu zaufania jest powiązany ze wzrostem rozpoznawalności - obecnie Patryka Jakiego nie zna 25 proc. badanych, podczas gdy w sierpniu 2017 roku ten odsetek wynosił 36 proc.

Znacznie gorszą rozpoznawalność ma kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy, poseł Platformy Rafał Trzaskowski; cieszy się on zaufaniem 18 proc. pytanych (21 proc. wskazuje na nieufność wobec niego). 40 proc. badanych przyznaje, że nie zna Trzaskowskiego.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin cieszy się 32 proc. zaufaniem (28 proc. nieufność); prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 29 proc. zaufania i 13 proc. nieufności (przy wysokim, 38-procentowym odsetku nieznajomości), kolejny z wicepremierów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ma 26 proc. zaufania, 20 proc. nieufności; 36 proc. badanych deklarujących, że go nie zna.

Na podobnym poziomie ukształtowało się zaufanie do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (26 proc. zaufania, 17 proc. nieufności, 39 proc. nieznajomości) oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (25 proc. zaufania, 21 proc. nieufności przy 33 proc. badanych, którzy go nie znają). 21 proc. respondentów ufa szefowi MSZ Jackowi Czaputowiczowi (nie ufa mu jedynie 8 proc.); 54 proc. pytanych odpowiedziała, że nie zna obecnego szefa polskiej dyplomacji.

Na podobnym poziomie kształtuje się zaufanie do liderów PO i Nowoczesnej. 22 proc. respondentów ufa Katarzynie Lubnauer (26 proc. nie ufa; 30 proc. deklaruje brak znajomości szefowej Nowoczesnej). 20 proc. (od maja spadek o 5 pkt. proc.) wyraża zaufanie do Grzegorz Schetyny. Szef Platformy znalazł się jednocześnie na czele listy polityków, którzy budzą największą nieufność (47 proc.). Jedynie 9 proc. ankietowanych twierdzi, że nie zna tego polityka.

Ranking CBOS zamyka grono polityków, których badani na ogół nie kojarzą. Dla 72 proc. z nich osobą nieznaną jest posłanka Kukiz‘15 Agnieszka Ścigaj (14 proc. zaufania, 3 proc. nieufności). 70 proc. nie zna ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego (13 proc. zaufania, 4 proc. nieufności), 50 proc. - posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która kilka tygodni temu odeszła z Nowoczesnej (18 proc. jej ufa, 16 proc. nie ufa). Po 43 proc. respondentów przyznaje, że nie zna szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego (19 proc. mu ufa, nie ufa - 20 proc.) oraz szefa SLD Włodzimierza Czarzastego (16 proc. deklaruje zaufanie, 18 proc. - nieufność).

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

SzSz (PAP)