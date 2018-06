FORUM WIZJA ROZWOJU. Premier Morawiecki o biznesie

Wizja bez implementacji to halucynacje – przestrzegał premier Mateusz Morawiecki, otwierając pierwsze Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. – Spotykamy się tu, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, by teorię przełożyć na praktykę.

Tak rozpoczęto największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Wydarzenie zgromadziło 5 tys. uczestników i 500 prelegentów, którzy biorą udział w prawie 100 panelach dyskusyjnych.

Podczas inaugurującego Forum wystąpienia, premier Morawiecki kilkakrotnie nawiązywał do Gdyni, miasta zbudowanego w czasach wielkich, odważnych inwestycji gospodarczych Polski. Podkreślał rolę państwa w wspieraniu wdrażania technologii, nowoczesnych rozwiązań w przemyśle i we współpracy z samorządami – gospodarczym i terenowym.

Żyliśmy w błędnym przeświadczeniu, że przedsiębiorcy poradzą sobie sami, a państwo ma być jedynie nocnym stróżem. Wiemy, że tak się nie uda. Państwo jest właśnie po to, by wspierać przedsiębiorców, choćby organizując infrastrukturę – mówił premier. Stawiamy na nowy kontrakt społeczny – na zrównoważony rozwój. Przywracamy elementarną sprawność państwa, przywracamy sprawiedliwość społeczną i historyczną. Jeśli chcemy zająć miejsce przy najważniejszym stole na świecie – musimy nauczyć się przekuwać wizję w czyn i konkretne rozwiązania, projekty – mówił Morawiecki, zapowiadając też nową strategię internacjonalizacji polskich firm, której celem jest wsparcie konkurencyjności rodzimych przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej i konkurencji z firmami poza Polską. Jak mówił, udało się to w segmencie gamingowym – za 5-7 lat, polskich firm skutecznie konkurujących na świecie ma być znacznie więcej.