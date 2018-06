Wszystkie obligacje PKN Orlen znalazły nabywców

PKN Orlen skrócił do 25 czerwca br. (z 29 czerwca) okres przyjmowania zapisów na obligacje serii E w ramach programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestora indywidualnego - poinformowała spółka. 22 czerwca 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii E większą od łącznej liczby oferowanych obligacji.

Skrócony został okres przyjmowania zapisów na obligacje serii E w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 29 czerwca 2018 roku, został przesunięty na 25 czerwca 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, zapisy złożone w okresie od 22 czerwca 2018 roku (włącznie) do 25 czerwca 2018 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Zmianie uległ także termin przydziału obligacji serii E. PKN Orlen dokona przydziału obligacji serii E w dniu 27 czerwca 2018 r. - czytamy także.

Spółka podała wcześniej, że zapisy na obligacji serii E w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 18 do 29 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 200 mln zł.

Na podst. ISBnews