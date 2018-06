Podatki priorytetem rządu

Resort finansów koncentruje się obecnie na upraszczaniu systemu podatkowego i na ułatwieniach dla przedsiębiorców - powiedział w Olsztynie wiceminister finansów Paweł Gruza. Jak dodał, jest to możliwe po tym, jak wcześniej uszczelniono i poprawiono system podatkowy.

Byliśmy zmuszeni do szybkiej i istotnej naprawy systemu podatkowego, poprzez jego uszczelnienie. Mam satysfakcję, że mogę powiedzieć, iż po 2,5 roku reform, po zmianach zarówno w prawie i organizacji służb skarbowych możemy mówić o pewnym odbudowaniu dochodów podatkowych. To była nasza racja stanu, to się wydarzyło i udało - powiedział wiceminister finansów Paweł Gruza.

Podczas konferencji „Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany” wiceminister Gruza dodał, że „podziękowania należą się przedsiębiorcom, którzy przyjęli na siebie dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i obowiązki w rozliczeniach podatków”.

Mówił, że po zrealizowaniu tego pierwszego zadania, „dziś dzięki temu, że jest pewna przestrzeń finansowa, można się skoncentrować na uproszczeniach systemu podatkowego, na ułatwieniach dla przedsiębiorców”.

Dodał, że chodzi o ulgi na badania i rozwój, na zatrudnienie specjalistycznej kadry inżynierskiej, polepszanie oferty produktów i usług poprzez innowacje.

To się naprawdę opłaca. Mamy w planach istotną redukcję stawki podatku dochodowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla małych przedsiębiorstw do 9 z 19 procent na początku kadencji. To są zmiany kierunkowe, które możemy realizować dzięki uszczelnieniu systemu podatkowemu w pierwszych dwóch latach. Bez rzetelności po stronie przedsiębiorców by nam się to nie udało, nie mielibyśmy szans - mówił wiceminister finansów.