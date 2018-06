PKO BP "Gwiazdą Innowacyjności"

W czwartej edycji rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Gwiazdy Bankowości” PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii innowacyjność. Jury doceniło go także za tempo rozwoju i strukturę biznesu. PKO Bank Hipoteczny, kolejny rok z rzędu, został nagrodzony w kategorii bank specjalistyczny.

PKO Bank Polski od wielu lat realizuje cyfrową transformację, a w rozwijaniu innowacji zajmuje wiodącą pozycję.

Klienci oczekują coraz łatwiejszego dostępu do informacji, produktów, transakcji, a przede wszystkim środków finansowych. Jest to naturalny trend. Dlatego realizowana przez bank strategia jest ściśle powiązana z cyfryzacją życia społecznego. Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego i solidnym partnerem e-administracji. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników oraz zaawansowane technologicznie zaplecze wdrażamy rozwiązania, z których może korzystać cały sektor bankowy – mówi Mieczysław Król, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Integracja serwisów bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego z systemami administracji publicznej dała początek przenoszeniu istotnych dla obywateli procesów z obiegu papierowego do wersji elektronicznej. Obecnie poprzez bankowość elektroniczną iPKO Bank umożliwia złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO), rozliczenie podatku PIT oraz rejestrację firmy w CEIDG.

PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. Ma ponad 2,6 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a aplikacja IKO bije na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby aktywnych aplikacji, liczby transakcji mobilnych, a także ocen użytkowników. IKO zostało uznane za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie w prestiżowym rankingu brytyjskiego Retail Banker International obejmującym banki z całego świata. Jako pierwsza polska instytucja finansowa we współpracy ze start-upem Coinfirm PKO Bank Polski rozpoczął test innowacyjnego rozwiązania w technologii blockchain, a teraz wdraża ją do potwierdzania autentyczności dokumentów udostępnianych klientom. Bank ma własny program akceleracyjny – „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, do którego trwa ciągły nabór start-upów i fintechów. W jego ramach wspiera pomysły oferujące nowatorskie podejście do tradycyjnych rozwiązań finansowych. Jako pierwsza instytucja finansowa na rynku PKO Bank Polski sfinalizował zakup spółki fintechowej. Kupując ZenCard, Bank pozyskał unikalną w skali światowej platformę do tworzenia przez przedsiębiorców programów rabatowo-lojalnościowych, umożliwiającą jednocześnie wirtualizację kart lojalnościowych. Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe, również 2018 rok rozpoczął takimi. W pierwszym kwartale jego aktywa były o ponad 100 mld zł większe niż drugiego największego banku w Polsce, a wypracowany zysk - niemal dwukrotnie wyższy niż rezultat kolejnego pod względem wielkości aktywów banku. W pierwszych trzech miesiącach tego roku do 224,8 mld zł zwiększyło się finansowanie klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, a powierzone bankowi przez nich oszczędności utrzymały się na wysokim poziomie 242 mld zł. Bank pozostaje liderem zarówno na rynku kredytów, jak i depozytów. Nagrodzony w rankingu PKO Bank Hipoteczny jest liderem rynku banków hipotecznych w Polsce pod względem sumy aktywów oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych. Specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych, a jego celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów wg stanu na 31 maja 2018 roku wynosi ponad 12 mld zł.

Ranking „Gwiazdy Bankowości” organizuje Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z firmą doradczą PwC. Zestawienie powstaje w oparciu o dane finansowe, ocenę dotyczącą funkcjonowania oraz innowacyjności firmy. Od pierwszej edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości” PKO Bank Polski jest regularnie doceniany za strukturę biznesu. W pierwszej zdobył nagrodę także w kategorii tempo rozwoju, w ubiegłorocznej - PKO Bank Hipoteczny był zwycięzcą kategorii banki specjalistyczne.