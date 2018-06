FORUM WIZJA ROZWOJU: List intencyjny o budowie e-Vana

Budowę e-Vana, czyli innowacyjnego, bezemisyjnego auta dostawczego zakłada list intencyjny podpisany w poniedziałek podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Zakończenie programu przewidziane jest na 2022 rok.

List podpisali: dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski, wiceprezes Enei-Operator Wojciech Drożdż, prezes Energi-Operator Piotr Dorawa, prezes PGE-Dystrybucja Wojciech Lutek i prezes Tauronu Dystrybucja Robert Zasina.

Przez podpisanie tego listu intencyjnego po raz kolejny demonstrujemy gotowość w realizacji prac badawczych w zupełnie nowej formule - powiedział prof. Maciej Chorowski. Mając popyt na jeszcze nieistniejący produkt, sfinansujemy jego rozwój poprzez współpracę z tymi, którzy mogą się tego typu ryzyka podjąć, a następnie, jeśli produkt powstanie, dokonamy jego zakupu - dodał.

Porowski zaznaczył, że przedmiotem listu ma być „stosunkowo niewielki pojazd elektromobilny, zwany e-Vanem”. Wyraził nadzieję, że za kilka lat będzie można takim pojazdem pojechać.

Ten list intencyjny to będzie dobry sygnał dla środowiska naukowego, że warto podejmować trudne wyzwania - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller.

NCBR wyjaśniło w komunikacie, że współpraca w ramach programu „e-Van” ma na celu stworzenie innowacyjnych, bezemisyjnych pojazdów użytkowych. Nowy pojazd dostawczy ma być dostosowany do potrzeb sygnatariuszy listu intencyjnego, tak aby mógł być wykorzystywany m.in. we flotach spółek do realizacji codziennych zadań.

W ramach współpracy ma zostać powołany zespół projektowy, który koordynować będzie działania, w tym także prace badawczo-rozwojowe. Zakończenie działań w ramach programu „e-Van” przewidziane jest na 2022 r.

Na podst. PAP