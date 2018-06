Podatek miedziowy wymaga zmian

Decyzje ws. aktywów zagranicznych i inwestycji w krajowe wydobycie z poziomu poniżej 1400 metrów, to najważniejsze wyzwania przed nowym zarządem KGHM - ocenił w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jego zdaniem refleksji wymaga też kształt podatku miedziowego.

Odpowiadając w Katowicach na pytania dziennikarzy o kwestie najpilniejsze do podjęcia przez nowy zarząd KGHM, wiceminister uznał, że „nie ulega żadnych wątpliwości, że musi nastąpić ocena realności pozycji KGHM na rynkach zagranicznych”.

Mówiąc pozycji , mam na myśli, jakie ponosimy nakłady w aktywach, jakie KGHM posiada poza Polską i jak te aktywa w perspektywie czasu gwarantują nam jakiś zwrot poniesionych nakładów. Ten bilans naprawdę nie jest łatwy. To jest wyzwanie , ale myślę, że stoimy przed wreszcie rozstrzygnięciem, na ile mamy się aktywnie zachowywać na rynku - powiedział Tobiszowski, wskazując m.in. na chilijskie aktywa w Sierra Gorda.

Zarząd powinien zaproponować i podjąć trudne decyzje, choć jakichkolwiek by nie podjął, zawsze zostanie wiele pytań: zostajemy czy nie zostajemy, a jak zostajemy, to co? Tu jest wiele obwarowań, to wielkie wyzwanie, bardzo złożone, ale wreszcie trzeba rozstrzygnąć: jeśli zostajemy, to przechodzimy do pewnej ofensywy; tam - z tego, co wiem - są potrzebne pewne rozmowy z partnerami japońskimi - mówił wiceminister energii.