Macron rozmontowuje UE

Współpraca Francji i ośmiu innych państw w ramach Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej to kolejne forum obok NATO i UE, a Polska koncentruje swoje siły na współdziałaniu w tych dwóch organizacjach - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister odniósł się w ten sposób do podpisania w Luksemburgu listu intencyjnego przez jego odpowiedników z Paryża, Londynu, Berlina i kilku innych stolic w sprawie współpracy wojskowej, w ramach której mają być przeprowadzane m.in. operacje zbrojne. Polska nie została zaproszona do wzięcia udziału w tym projekcie.

To nie jest inicjatywa ani NATO, ani UE. To jest forum, które powstaje trochę obok. My koncentrujemy swoje siły i środki na współpracy w ramach NATO i ramach UE - powiedział Błaszczak.

Szef MON brał udział w posiedzeniu unijnych ministrów obrony. Na marginesie właśnie tego spotkania Francja i osiem innych państw zawarło porozumienie w sprawie Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej.

Błaszczak tłumaczył, że Polska osiąga realne zdolności obronne dzięki syntezie kilku czynników, ale przede wszystkim dzięki temu, że polskie wojsko staje się liczniejsze i jest lepiej uzbrojone oraz dzięki naszej obecności w NATO.

To jest klucz do tego, by zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo. UE ze swoimi programami, np. PESCO, ale także przy pomocy Europejskiego Funduszu Obronnego, stanowi wsparcie. Chodzi o to, żeby wykorzystać to wsparcie, budując silne podstawy zapewnienia obronności - zaznaczył minister.