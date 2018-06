Szykują się rewolucyjne zmiany w zawodówkach

Pracodawcy będą mogli finansować zakup sprzętu przez szkoły, dokładać się do pensji nauczycieli lub fundować uczniom staże i nie będą płacić podatku od darowizn - takie zmiany w szkołach branżowych, według szefowej MEN Anny Zalewskiej, zakłada przygotowywana przez rząd ustawa.

Chcielibyśmy, by we wrześniu w Sejmie zajęto się tą ustawą, po przyjęciu jej przez Radę Ministrów oraz by w grudniu była możliwość podpisania przez pana prezydenta - powiedziała Zalewska dziennikarzom w kuluarach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

To kolejna zmiana w szkolnictwie branżowym i technicznym. Najkrócej mówiąc, to zmiana uwalniająca szkołę i likwidująca wszelkie bariery, łącznie z barierami podatkowymi - zaznaczyła.