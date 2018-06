FORUM WIZJA ROZWOJU: Czas na wspólną debatę

Transport kolejowy i drogowy muszą nie tylko współistnieć, ale i współdziałać. Na I. Forum Wizja Rozwoju zorganizowano dwie debaty na temat transportu. Jedną o transporcie drogowym, drugą o kolejowym. Na obu przewijały się podobne głosy: przyszłością polskiego transportu jest strategia transportu modalnego, czyli łącząca oba rodzaje transportu. To największa szansa na najlepsze wyniki w polskiej ofercie logistycznej i trzeba tu działać szybko, bo konkurencja nie śpi

Z transportem kolejowym to jest tak, że wszystkim się wydaje, że się na nim znają i na tym jak go rozwijać, podobnie jak niegdyś było z drogami, gdzie każdy zna się na drogach, bo jest kierowcą, albo jak jest z piłką nożną – zaczął Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i prowadzący panel.

Kolej się zmienia. Słyszymy o dużych pieniądzach, które inwestowane są w kolej w Polsce, choć poprzednia ekipa rządząca skutecznie kolej zamykała, jako nieefektywny i anachroniczny sposób transportu. Ucierpiały na tym zwłaszcza małe i mniejsze miasta oraz mali i średni lokalni przedsiębiorcy. Tymczasem postęp technologiczny wciąż przyspiesza, a koleją jeździ coraz więcej osób. Koleją jeździ także coraz więcej towarów.

Przewozy kolejowe w Polsce ulegają ciągłym fluktuacjom – raz mają tendencję wzrostową, raz spadkową. Od 2014 r. wzrost obserwujemy w przewozach pasażerskich, przewozy towarowe natomiast uległy intensyfikacji dopiero w 2017 r. – powiedział podczas panelu Andrzej Osipów, dyrektor Regionu Północnego Polskich Linii Kolejowych – Centrum Realizacji Inwestycji.

Żeby kolej się rozwijała, jak każda inwestycja, potrzebuje finansowania. Jak Ministerstwo Infrastruktury widzi finansowanie Infrastruktury na kolei, zwłaszcza, że w 2023 kurek z unijnymi pieniędzmi zostanie przykręcony. A kolej w Polsce to główny beneficjent unijnych funduszy strukturalnych.

Na przyszłość trzeba zapewnić stały poziom finansowania infrastruktury kolejowej, żebyśmy mieli płynne przejście od finansowania unijnego, by nie dopuścić do sytuacji, ze te nakłady nagle drastycznie się zmniejszają – powiedział Tomasz Buczyński - dyrektor departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury. - Trzeba płaszczyć te górki inwestycyjne, które zostały wytworzone -dodaje.

A co jeśli zdarzyłoby się tak, że inny rząd za kilka lat stwierdziłby, że kolej jest passe, więc nie ma sensu w nią inwestować? Podobno projekty są tak zaawansowane, że nie ma od inwestycji w kolej odwrotu. I dobrze, skoro statystyka tu nie kłamie. Co drugi pociąg międzynarodowy zaczyna i kończy swój bieg w Gdańsku. Statystyka pokazuje, że Trójmiasto jest polskim centrum logistycznym, a co drugi pociąg towarowy zaczyna swój bieg na Śląsku. Nowy Jedwabny Szlak zmieni też globalną siatkę spedycji towarów. Łącząc te wszystkie rzeczy razem trzeba mieć tego świadomość, że jeśli Polska nie będzie miała gotowej infrastruktury transportowej, łączącej transport kolejowy i samochodowy, czyli infrastruktury dla transportu intermodalnego, to szlak ominie Polskę.

Nowy Jedwabny Szlak to dowód, że konkurencja i świat nie śpi. Położenie na bramie do Europy na nowym Jedwabnym Szlaku jest dla nas szansą, ale ona będzie trwać bardzo krótko. CosCo wykupił port w Pireusie (mieście portowym w Grecji) i zaczyna pompować tamtędy ruch – powiedział Radosław Pacewicz - wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dlatego nie należy zastanawiać się już nad wyższością świat Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, czyli transportu drogowego nad kolejowym, czy odwrotnie – już czas na palącą potrzebę strategii transportu drogowo-kolejowego na 2023 rok.

Widzimy, że transport drogowy i kolejowy w transporcie publicznym już są łączone – powiedział Krzysztof Żółtowski - kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej. - Transport kolejowy ma tę przewagę, że jest łatwiej sterowalny i przewidywalny. Pojęcie transportu intermodalnego jest tutaj kluczem. Połączenie transportu kolejowego z drogowym jest tą odpowiedzią. Tu nadganiamy zaniedbania cały czas – dodał.

Czyli rok 2023 będzie rokiem nowej strategii transportu intermodalnego.

Maksymilian Wysocki