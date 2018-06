Przewoźnicy kolejowi planują miliardowe inwestycje

Ośmiu polskich kolejowych przewoźników towarowych planuje inwestycje w ponad 280 nowych lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz ok. 4,4 tys. wagonów różnych typów do 2023 r., wynika z badania przeprowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Łączna kwota nakładów na pozyskanie powyższego taboru jest szacowana na ok. 3 mld zł.

Sześciu z ośmiu ankietowanych przewoźników planuje inwestycje w lokomotywy elektryczne. Łączna kwota planowanych nakładów to ok. 690 mln zł, co obejmuje zarówno zakup, jak i inne formy pozyskania lokomotyw (np. leasing, dzierżawa czy odnowienie posiadanego taboru). Inwestycje dotyczą 116 lokomotyw elektrycznych. W przypadku trakcji spalinowej, sześciu z ośmiu ankietowanych przewoźników planuje zakup lokomotyw nowych bądź używanych, leasing, dzierżawę lub odnowienie. Inwestycje mają objąć 167 spalinowych pojazdów trakcyjnych za kwotę ok. 930 mln zł - czytamy w raporcie z badania.

Jeśli chodzi o wagony, ankietowani przewoźnicy kolejowi zaplanowali inwestycje związane z trzema typami wagonów: węglarkami, platformami oraz cysternami.

Zdecydowanie największą grupę wg środków zaplanowanych na inwestycje stanowią platformy z udziałem 57 proc. (za kwotę ok. 790 mln). Przewoźnicy planują pozyskanie 1 749 szt. tego typu wagonów. Następną dużą grupę stanowią węglarki. Kwota ok. 610 mln zł stanowi 43 proc. wg wielkości środków zaplanowanych na inwestycje w tabor wagonowy. Planowane jest uzyskanie 2.612 szt. tego typu wagonów. W grupie największych przewoźników, najniższy poziom inwestycji w tabor wagonowy dotyczy cystern. Zaplanowano zakup 70 szt. tego typu wagonów za 3 mln zł, co stanowi 0,002 proc. łącznej kwoty inwestycji taborowych. Wybrane dane związane z kosztem pozyskania taboru zostały ustalone na postawie oszacowania wykonanego przez podmioty - czytamy dalej.

W celu określenia planów taborowych do 2023 r., w listopadzie 2017 r. UTK zwrócił się do największych polskich przewoźników kolejowych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej ich planowanych inwestycji. Dane przekazało osiem spółek, które w 2017 r. wykonały łącznie ponad 80 proc. ogółu pracy przewozowej: PKP Cargo, Lotos Kolej, PKP LHS, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Orlen KolTrans, Pol-Miedź Trans i PUK Kolprem.

UTK podał też w raporcie, że liczba lokomotyw i wagonów pozostających w dyspozycji przewoźników towarowych na koniec 2017 r. spadła r/r o odpowiednio 284 szt. i 868 szt., do 3.449 szt. i 90.849 szt.

Dane z 2017 r. dotyczące taboru wskazują na potrzebę zmian. Przewoźnicy powinni pamiętać, że inwestycje taborowe to przedsięwzięcia długoterminowe jednak przynoszą wymierne efekty. Racjonalna gospodarka taborem może przynieść znacznie oszczędności. Modernizacja lub zastąpienie starego taboru nowym na przykład zmniejsza ryzyko związane z wystąpieniem awarii - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

Średni wiek lokomotyw na koniec 2017 r. wyniósł 36,9 roku. Wartość ta wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego o 0,8 roku. Średni wiek taboru wagonowego wyniósł natomiast 30,3 roku (wartość wzrosła o 0,1 r/r), czytamy też w raporcie.

Przewoźnicy zadeklarowali, że dysponują 90.849 wagonami. W tej liczbie znajdują się również wagony, które nie mogą z różnych przyczyn poruszać się po torach, a także wagony niezarejestrowane w Polsce. Do przedstawienia ilostanu oraz wieku taboru zarejestrowanego w Polsce, którego stan umożliwia eksploatację na liniach kolejowych, wykorzystano dane z rejestru NVR (ang. National Vehicle Register). Na 17 kwietnia 2018 r. w bazie zarejestrowanych było 88 464 wagonów spełniających to kryterium. Przedstawione dane ukazują niewielki udział nowego taboru u przewoźników towarowych – 86 proc. taboru wagonowego stanowią bowiem pojazdy mające ponad 20 lat, czytamy także.

W badaniach uwzględniono też stopień wykorzystania taboru w 2017 r.

W 2017 r. wskaźnik wykorzystania lokomotyw wzrósł uzyskując wartość 48,4 proc. (44,2 proc. w roku 2016). Oznacza to, że pomimo starzenia się tego rodzaju pojazdów poprawiła się efektywność ich wykorzystania i organizacja pracy. Według deklaracji przewoźników, na 31 grudnia 2017 r. 1 269 lokomotyw było trwale bądź czasowo wyłączonych z eksploatacji (36,8 proc. ogółu – spadek o 1,4 pkt proc.). W 2017 r. stopień wykorzystania wagonów zmniejszył się natomiast o 3,1 pkt proc. do poziomu 71,9 proc. - raportuje UTK.

Na podst. ISBnews