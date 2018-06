Firmy motoryzacyjne nie będą narzekać

Przedstawiciele producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych są przekonani, że pozytywna koniunktura utrzyma się i w ciągu najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i przychodów firm motoryzacyjnych, wynika z badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Sumaryczny wzrost pozytywnych ocen obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej przez menedżerów firm dystrybuujących oraz menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe cieszy, ponieważ świadczy o względnym ustabilizowaniu naszej gospodarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, którzy deklarują zwiększenie poziomu produkcji (76 proc.), poziomu eksportu (47 proc.) i zatrudnienia (43 proc.) równolegle wykazują zaniepokojenie o wciąż niewystarczający dostęp do wykwalifikowanej kadry, jak i pracowników produkcyjnych, wzrost kosztów pracy i nowe regulacje prawne, mające wpływ na całą branżę motoryzacyjną i jej otoczenie - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 71 proc. menedżerów firm dystrybuujących oraz 82 proc. menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecną sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu z grudniową edycją badania wskaźnik zadowolenia wzrósł w obu grupach - o 7 punktów wśród przedstawicieli firm produkcyjnych oraz o 9 punktów w grupie menedżerów firm dystrybucyjnych.

Jak poinformował, ponad połowa menedżerów firm dystrybucyjnych wskazała, że w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększy poziom sprzedaży (53 proc.), a także poziom zatrudnienia (44 proc.). Jednocześnie 60 proc. dystrybutorów w ciągu kolejnych 6 miesięcy planuje utrzymać obecną liczbę serwisów, a 53 proc. obecną liczbę salonów.

Pomimo iż ponad połowa menedżerów firm dystrybuujących pojazdy i części samochodowe deklaruje, że ich firma w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększy poziom sprzedaży w ujęciu ilościowym, nie przekłada się to na prognozowany wzrost przychodów, na który wskazało zaledwie 37 proc. respondentów. Do takiej sytuacji przyczynić się może ograniczony dostęp do pracowników technicznych oraz koszty pracy, które są najważniejszym wyzwaniem w ciągu najbliższego pół roku dla odpowiednio 78 proc. i 64 proc. badanych – powiedział, cytowany w komunikacie, Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego KPMG.