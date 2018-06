Mały ZUS dla małych firm – rząd na tak

1,5 mld zł w 2019 roku – to spodziewane korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, związane z wejściem w życie ustawy obniżającą składki na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Projekt ustawy przyjęła dziś Rada Ministrów. Nowe regulacje mają obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Oszczędności dla przedsiębiorców, większa przeżywalność firm, lepsze perspektywy rozwoju, a także wzrost liczby osób zakładających własny biznes to spodziewane efekty wprowadzanych przez nas zmian – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Ustawa skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szacujemy, że ze zmian skorzysta ok. 200 tys. działających przedsiębiorców, a co najmniej drugie tyle może wyjść z tzw. szarej strefy. Możemy zatem mówić o setkach tysięcy osób, dla których mały ZUS będzie realną i odczuwalną ulgą – dodaje Emilewicz.