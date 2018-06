Polska Miedź podąża przemyślaną ścieżką

W ramach Programu BATAs KGHM Polska Miedź SA zmodernizuje istniejące instalacje technologiczne i zainwestuje środki finansowe w nowe projekty, w tym w zakresie unieszkodliwiania arsenu. W ten sposób spółka reaguje na zalecenia Unii Europejskiej dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Program BATAs należy do założeń strategii biznesowej KGHM na lata 2017–2021 wprowadzonej w życie w ubiegłym roku. Prace w poszczególnych obszarach działalności, w tym przede wszystkim w zakresie wpływu na otoczenie, rozpoczęto jeszcze w 2016 r.

W październiku 2017 r. zarząd KGHM wyraził zgodę na rozpoczęcie fazy przygotowawczej „Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu” (Program BATAs). Zakończenie przewidziane jest na sierpień 2023 r. Jednak kluczowe projekty, których efekty środowiskowe będą miały znaczący wpływ na poprawę środowiska, zostaną zakończone do czerwca 2020 r. Portfel projektów uwzględnia 26 zadań głównych oraz 20 powiązanych. Do końca grudnia spółka przygotuje niezbędne ekspertyzy i projekty techniczne, a w 2019 r. rozpocznie się etap realizacji inwestycji.

W przypadku instalacji KGHM wielkość emisji regulowana jest w oparciu o decyzję wykonawczą komisji (EU) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych. Konkluzje BAT powstały zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – tzw. Dyrektywą IED. Zapisy konkluzji muszą zostać wprowadzone do pozwoleń zintegrowanych, a zakłady mają cztery lata od dnia publikacji konkluzji w Dzienniku Urzędowym UE na dostosowanie swoich instalacji (decyzja wykonawcza ustanawiająca Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych została opublikowana 30 czerwca 2016 r.).

Zalecenia Unii Europejskiej wskazują maksymalne wielkości emisji gazów powstających w procesach technologicznych przy produkcji m.in. miedzi, ołowiu, cynku, niklu, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

Docelowy poziom arsenu w powietrzu został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu: ze względu na ochronę zdrowia ludzi w pyle zawieszonym PM10 wynosi 6ng/m3 jako wynik średnioroczny. Wartość ta została wypracowana przez grupę ekspertów i wprowadzona do Dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA w otaczającym powietrzu – jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE.

Program BATAs pozwoli na dostosowanie instalacji technologicznych w Hucie Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica do Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu. Dzięki tym zabiegom poprawi się jakość powietrza, gleb oraz wód – nie tylko na terenie obu zakładów, lecz również w otoczeniu.

Na wdrożenie czeka 26 nowych projektów inwestycyjnych, w tym 20 w Hucie Miedzi Głogów i sześć w Hucie Miedzi Legnica. Do realizacji trafi również 20 kolejnych projektów rozszerzających Program BATAs: 12 w Hucie Miedzi Głogów i osiem w Hucie Miedzi Legnica. Wśród nich warto wymienić zabudowę nowoczesnych systemów filtrów, hermetyzację procesów czy innowacyjną instalację pilotową do eliminacji arsenu w postaci skorodytu.

Na tym polega właśnie jeden z pierwszych projektów, jakie wdraża KGHM. To nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. W efekcie arsen zostanie wyodrębniony w postaci tzw. skorodytu – formy trwałej i obojętnej dla środowiska. Skorodyt jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Powstaje w wyniku utleniania rud żelazowo-arsenowych. Metodę opracowali eksperci z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach we współpracy z technologami z KGHM.

W grudniu ub.r. KGHM podpisał umowę z firmą, która wykona projekt instalacji, a także będzie nadzorować jej wykonanie i rozruch w Hucie Miedzi Głogów. Projekt unieszkodliwiania arsenu o dofinansowanie przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) został złożony przez wiceprezesa ds. rozwoju w tzw. szybkiej ścieżce w 2016 r. KGHM nie udało się jednak uzyskać wsparcia. W ramach prac przygotowawczych dla wszystkich 26 projektów w lutym 2018 r. złożono wnioski o powołanie projektu, określając sposób realizacji. Na tej podstawie opracowano Definicję Programu, która w marcu 2018 r. została zatwierdzona przez wiceprezesa zarządu ds. rozwoju. Od razu rozpoczęto uruchamianie postępowań przetargowych w poszczególnych projektach.

Spółka planuje budowę instalacji, które poprawią stopień oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnych w Hucie Miedzi Głogów. Prace obejmą m.in. rozbudowę instalacji odpylającej piece Dörschla oraz pieca Kaldo. Zmodernizowane zostaną także instalacje odpylające gazy technologiczne z konwertorów głogowskiej huty. W Hucie Miedzi Legnica Spółka zajmie się usuwaniem zanieczyszczeń z gazów przed instalacją Solinox oraz modernizacją pieców szybowych w zakresie odpylania. Unowocześnianie technologii to tylko jeden ze sposobów poprawy jakości życia w okolicy. Z drugiej strony spółka wykazuje troskę o zdrowie mieszkańców, finansując ich badania. KGHM Polska Miedź zawarł wspólnie z Gminą Miejską Głogów oraz Miedziowym Centrum Zdrowia porozumienie, na mocy którego spółka miedziowa przekaże środki finansowe na badania na obecność arsenu organicznego i nieorganicznego w organizmie głogowian oraz działania profilaktyczno-edukacyjne. Zdrowie mieszkańców miasta jest dla władz spółki bardzo istotne. Działania zostały rozpoczęte przez władze Głogowa. Kolejnym krokiem będzie poszerzenie diagnostyki oraz analiza wpływu arsenu na narządy wewnętrzne człowieka.

KGHM prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi. Ogranicza wpływ produkcji górniczo-hutniczej na otoczenie dzięki nowoczesnym ­rozwiązaniom technologicznym. Firma angażuje się w życie miaszkańców Głogowa, wspierając liczne projekty w zakresie zdrowia, edukacji, sportu czy kultury. W latach 2010–2017 Fundacja KGHM Polska Miedź przeznaczyła na ten cel ponad 15 mln zł.