Japończycy stawiają na Wrocław

Olympus - japoński producent technologii m.in dla systemów medycznych, rozwiązań naukowych i aparatów cyfrowych - otworzy we Wrocławiu centrum usług biznesowych dla Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Firma w ciągu najbliższych dwóch lat chce zatrudnić 300 osób.

Firma otwiera we Wrocławiu nową spółkę Olympus Business Services Europe (OBSE), które będzie pełnić rolę centrum usług biznesowych dla oddziałów koncernu w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA). Firma w tym regionie ma ponad 30 biur.

Stefan Kaufmann, dyrektor wykonawczy Olympus Europa SE & Co. poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej, że nowe centrum biznesowe, które powstanie we Wrocławiu pozwoli firmie zwiększyć dokładność i szybkość realizacji codziennych działań biznesowych. Na terenie Polski działa już filia Olympus Polska Sp. z o.o., która powstała ponad 20 lat temu i ma siedzibę w Warszawie.

W nowym centrum usług w ciągu najbliższych dwóch lat prace ma znaleźć 300 osób. Znajdą oni zatrudnienie w działach: finansów, sprzedaży i zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania zasobami ludzkimi.

Centrum usług wspólnych ma skupiać się głównie na procesach administracyjnych i księgowych.

„Stolica Dolnego Śląska dysponuje bardzo dobrą bazą uniwersytecką i ogromnym wsparciem na poziomie praktycznym, co dało Wrocławiowi przewagę nad innymi miastami” - zaznaczył Tomasz Mrzygłód, dyrektor zarządzający Olympus Polska Sp. z o.o.

Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Ewa Kaucz powiedziała, że we Wrocławiu w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pracuje ponad 45 tys. osób, a w ciągu ostatnich dwóch lat powstało ponad 10 tys. nowych miejsc pracy. „Pod tym względem Wrocław jest na 3. miejscu w Polsce” - dodała prezes.

Siedziba nowej spółki mieści się w niedawno ukończonym biurowcu Retro Office House w centrum Wrocławia.

Agata Tomczyńska (PAP), sek