Jak będzie działał „mały ZUS”

Do momentu osiągnięcia przeciętnego przychodu ok. 1240 zł miesięcznie przedsiębiorca będzie płacił obniżoną stałą kwotę ok. 520 zł, a potem na każde 1 zł przychodu jego składki będą rosły o 16 groszy - wyjaśnia resort przedsiębiorczości i technologii zasady działania małego ZUS.

We wtorek rząd przyjął projekt małego ZUS-u dla drobnych firm. Po zmianie będą one mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Z nowych rozwiązań ma skorzystać ok. 200 tys. firm, a w ich kieszeniach w 2019 roku miałoby zostać ok. 1,5 mld zł.

„Zgodnie z planowanymi zmianami osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia będą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne wg. podstawy wymiaru wyliczonej na podstawie przychodu za rok poprzedni” - wyjaśnia resort technologii i przedsiębiorczości, który jest autorem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Zależność podstawy wymiaru składek od przychodu będzie liniowa - wyjaśniono.

„Oznacza to, że nie będzie żadnych +progów+, po przekroczeniu których sposób naliczania składek się zmieni. Będą one rosły proporcjonalnie w zależności od przychodu” - wyjaśnił resort.

Jak wskazało MPiT, projekt zakłada jedynie wprowadzenie dolnego ograniczenia równego obecnemu preferencyjnemu ZUS-owi dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli ok. 200 zł w roku 2018 r. (do tego trzeba doliczyć stałą dla wszystkich i obowiązkową składkę zdrowotną - 319,94 zł).

„Oznacza to, że do momentu osiągnięcia przeciętnego przychodu ok. 1240 zł miesięcznie przedsiębiorca będzie płacił obniżoną stałą kwotę ok. 520 zł. A potem na każde 1 zł przychodu jego składki będą rosły o 16 gr” - wyjaśnił resort.

Tzw. mały ZUS ma zacząć obowiązywać od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2019 roku i dotyczyć będzie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS - ponad 1,2 tys. zł. Po zmianie przepisów, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, w obecnym roku to 5250 zł, będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

