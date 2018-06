Standard Chartered wybrał Polskę

Do Polski przyciągnęła nas wysoko wykwalifikowana kadra oraz pozytywne doświadczenia innych działających tu banków - powiedział prezes operacyjny na Europę i Ameryki brytyjskiego banku Standard Chartered Stephen Sheridan.

Wybór Polski był związany z tym, że chcieliśmy utworzyć zachodnie centrum usług, by wesprzeć naszych obecnych i przyszłych klientów w Europie i Ameryce Północnej. Warszawa jest miejscem, które pozwala nam realizować te plany - powiedziała Rowena Everson, szefowa warszawskiego biura Standard Chartered.

Jak podkreśliła, to miasto otwarte na biznes, które dysponuje wieloma wysoko wykwalifikowanymi pracownikami z dobrą znajomością języka angielskiego.

Mam nadzieję, że ruszymy, zgodnie z planem, czyli na początku września - powiedziała.

Głównym obszarem działalności warszawskiego hubu będzie, jak zaznaczyła, zapobieganie przestępczości finansowej. Bank planuje też uruchomić dział specjalizujący się w dochodzeniach finansowych czy zarządzaniu aktywnościami transgranicznymi w obszarach takich jak: cyberbezpieczeństwo czy technologie - wyjaśniła.

Dodała, że Standard Chartered chce ponadto stworzyć w pierwszym roku działalności w Polsce swego rodzaju hub, specjalizujący się w pozyskiwaniu talentów dla Standard Chartered.

Będziemy też budować zespół ds. cyberbezpieczeństwa, który będzie się specjalizował m.in. w zwalczaniu zagrożeń powodowanych przez szkodliwe oprogramowanie typu malware - zapowiedziała Everson.

W planach są też aktywności związane z zarządzaniem ryzykiem czy doradztwem prawnym.

Globalne centrum biznesowe banku w Warszawie, jak wyjaśnił prezes na Europę i Ameryki w Standard Chartered Stephen Sheridan, dołączy do tego typu centrów w Chinach, Indiach i Malezji.

Do Polski przyciągnęła nas wysoce wykwalifikowana kadra utalentowanych pracowników, odpowiednia dla nas strefa czasowa i struktura demograficzna, a także pozytywne doświadczenia innych działających tu banków - wyliczył Sheridan.

Jak mówił, że firma szukała też rynku stabilnego pod względem sytuacji politycznej.

Zaznaczył, że decyzja o otwarciu centrum w Polsce nie była podyktowana kwestiami związanymi z Brexitem, a solidną, „prowadzoną przez pięć lat analizą rynkową”. Nie bez znaczenia dla wyboru siedziby było też, jak podkreślił, „sprzyjające przedsiębiorczości otoczenie biznesowe”.

Na otwarciu centrum biznesowego Standard Chartered w Polsce skorzysta też, jak zapewniają przedstawiciele banku, polski rynek.

Oferujemy specjalistyczne miejsca pracy wysokiego szczebla związane z umiejętnościami analitycznymi i odpowiednio wysokie wynagrodzenie - powiedziała Everson.

Jak podkreślił Sheridan, firma będzie też współpracować z lokalnymi partnerami handlowymi i dystrybutorami.

Już dostarczają nam odpowiednich rozwiązań. Zamierzamy kontynuować tę współpracę - zapewnił.

W połowie czerwca brytyjski bank Standard Chartered poinformował, że do końca br. w jego warszawskim centrum usług zatrudnienie ma znaleźć do 150 osób, a w ciągu pięciu lat do 750. Dodano, że na początku września uruchomi w Warszawie globalne centrum biznesowe, w którym będą pracować m.in. specjaliści ds. zapobiegania przestępczości finansowej.

Standard Chartered to instytucja bankowa ze 150-letnią historią. Powstała w wyniku połączenia w 1969 r. dwóch banków brytyjskich Chartered Bank i Standard Bank. Obecnie działa na ponad 60 rynkach. Ok. 90 proc. jego przychodów pochodzi z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu.

