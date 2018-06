Co wyczytamy w Zielonej Księdze?

Powstanie Zielona Księga, czyli wykaz wszystkich problemów rynku mieszkaniowego wraz z rekomendacjami - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz. Jak dodał, te rozwiązania, wypracowane w ramach Forum Dialogu Mieszkaniowego, mają pomóc w budowaniu 250 tys. mieszkań rocznie.

Forum Dialogu Mieszkaniowego zostało wymyślone i stworzone jako instytucją społeczna, która ma prowadzić dialog interdyscyplinarny we wszystkich aspektach, które dotyczą rozwoju mieszkalnictwa w Polsce - powiedział Barszcz.

Jak przypomniał, „Rada Mieszkalnictwa przy premierze RP w ciągu kilku miesięcy swego funkcjonowania wypracowała kilka istotnych mechanizmów legislacyjnych, takich jak specustawa mieszkaniowa, ustawa o dopłatach do czynszów oraz ustawa o spółkach inwestowania w nieruchomości, twz. REIT-ach”. Jego zdaniem, to „trzy najważniejsze narzędzia prawne, które mogą spowodować istotny rozwój inwestycji mieszkaniowych w Polsce”.

Tych problemów są setki, a nawet tysiące, dlatego zebraliśmy wszystkich interesariuszy w jednym miejscu, aby wywołać dyskusję, aby w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy doprowadzić do stworzenia Zielonej Księgi - dodał.

Jak zauważył, ma to być wykaz „wszystkich problemów, wraz z rekomendacjami, które powinny być rozwiązane, aby osiągnąć oczekiwany przez nas poziom produkcji 250 tys. mieszkań rocznie”.

W skład Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Mateusza Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - weszli m.in. ministrowie: inwestycji i rozwoju; rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; kultury i dziedzictwa narodowego; środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Koordynatorem Rady jest Mirosław Barszcz.

Rada Mieszkalnictwa wypracowuje mechanizmy legislacyjne, które mają usprawnić proces budowy mieszkań w Polsce.

Jednym z najważniejszych elementów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest program Mieszkanie plus. Działa on w dwóch obszarach: społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, który ma w budowie ok. 2 tys. mieszkań, a kolejne 25 tys. w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni. Klucze do pierwszych lokali wręczano już w Jarocinie i Białej Podlaskiej.

