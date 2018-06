Pekao otwiera się na ukraińskich klientów

Bank Pekao wzbogaca ofertę dla obywateli Ukrainy pracujących lub studiujących w Polsce celem umocnienia swojej pozycji rynkowej w obsłudze obcokrajowców i chce do końca tego roku otworzyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków Ukraińców, poinformował wiceprezes odpowiadający za bankowość detaliczną Marek Tomczuk.

Od początku lipca bank wprowadza m.in. darmowe przelewy na Ukrainę oraz bankowość mobilną PeoPay po ukraińsku.

Na koniec I kw. w Banku Pekao mieliśmy 135 tys. klientów, będących obcokrajowcami. To ok. 28-29 proc. udziałów w rynku. Dokonaliśmy ekspertyzy dotyczącej oczekiwań obcokrajoowców. Mając pokaźny portfel klientów już dzisiaj - szacujemy, że jesteśmy bankiem nr 1, który obsługuje tę grupę obywateli. Wielu z obywateli Ukrainy chce pozostać w Polsce. To są ludzie, którzy podejmują pracę i myślą, by w Polsce pozostać, ale ich poziom ubankowienia w polskich bankach to zaledwie 10%” - powiedział Tomczuk podczas konferencji prasowej.

Obsługujemy najwięcej obcokrajowców w Polsce. Zmiany w ofercie dla obywateli z Ukrainy są po to, by tę pozycję umocnić. Biorąc pod uwagę 3 mln obywateli z Ukrainy, którzy mają być w Polsce w 2018 roku, chcielibyśmy otworzyć kilkadziesiąt tysięcy nowych ROR-ów do końca roku. Postrzegamy tu niszę. To trend, którego nie można lekceważyć - podkreślił.