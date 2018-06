Albania odmówiła przyjęcia migrantów

Albania nigdy nie zgodzi się na utworzenie na jej terytorium ośrodków dla migrantów przybywających do Unii Europejskiej - oświadczył premier Edi Rama, cytowany w środę przez dziennik „Bild”, przestrzegając przed spychaniem problemu migracji na jego kraj.

Jak powiedział szef albańskiego rządu, jego kraj jest zawsze gotowy, by wnieść wkład w rozwiązanie problemów związanych z kryzysem migracyjnym. W jego ocenie jest to jednak „niebezpieczne rozwiązanie, by próbować uczynić z Albanii falochron wobec migrantów w Europie”.

Pochwalił rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel i samych Niemców za ich postawę w szczytowej fazie kryzysu migracyjnego w 2015 roku, kiedy to jego zdaniem „obronili reputację Europy w sposób, z którego dumni byliby ojcowie założyciele (UE)”.

Albania nigdy nie zgodzi się na unijne ośrodki migracyjne” na swoim terytorium, nawet gdyby w zamian oferowano jej perspektywę unijnego członkostwa - podkreślił szef albańskiego rządu. Kryzys migracyjny należy rozwiązać niezależnie od aktualnego stanu naszych starań o przystąpienie do UE - dodał.

We wtorek kraje UE potwierdziły perspektywę członkostwa w UE dla Albanii i Macedonii. Jednocześnie wskazano, że oba państwa Bałkanów Zachodnich muszą kontynuować wdrażanie reform, co ma dać zielone światło do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych w czerwcu 2019 r.

Jak pisze agencja dpa, spekulowano, czy decyzję w tej sprawie uzależniano od zgody na stworzenie ośrodków dla migrantów. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani opowiedzieli się w ostatnim czasie za tworzeniem takich obozów poza granicami UE.

W czwartek i piątek w Brukseli odbędzie się szczyt unijny, którego jednym z głównych tematów ma być właśnie polityka migracyjna. Z projektu dokumentu na to spotkanie, przygotowanego przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, wynika, że zamiast relokacji uchodźców w UE przywódcy unijni mają poprzeć koncepcję utworzenia „regionalnych platform” w krajach trzecich, czyli centrów, do których migranci uratowani podczas akcji poszukiwawczych na morzu mieliby trafiać zamiast do portów europejskich.

W takich centrach sprawdzano by, kto kwalifikuje się do przyznania azylu w Europie, a kto powinien być odesłany do kraju pochodzenia. Obecnie zdecydowana większość przybywających do UE przez Morze Śródziemne to migranci ekonomiczni, którzy nie mają szans na azyl.

