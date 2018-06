Mieszkanie plus: 120 rodzin otrzyma klucze w Jarocinie

120 rodzin otrzyma klucze do nowych mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Mieszkania wybudowano przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie. Jest to druga, po Siedleminie k. Jarocina, inwestycja mieszkaniowa lokalnych władz.

Jak poinformował burmistrz Jarocina Adam Pawlicki mieszkania w pierwszej kolejności przyznano rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat, które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw.

Burmistrz Jarocina powiedział, że w czwartek „łącznie 120 beneficjentów otrzyma mieszkania w bardzo dobrej jakości za doskonałą cenę”.

Podkreślił też, że gdyby mieszkania budowały firmy komercyjne, to nie udałoby się zejść do ceny 2,5 tysiąca złotych brutto pod klucz za jeden mkw.

Pawlicki poinformował, że ściany są zbudowane z cegły ceramicznej i ocieplone 20-centymetrowym styropianem, dachówka jest ceramiczna, a okna trójszybowe, spełniające najwyższe parametry. Każdy dom wyposażony jest w kocioł gazowy na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Osiedle ma charakter trzykondygnacyjnych szeregowców liczących po sześć mieszkań. Dostępne są kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 35,6 do 55,1 mkw., a stawki czynszów wynoszą 11 zł za mkw.

Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wystartowała z inwestycjami w ramach programu Mieszkanie Plus. Na terenie gminy powstaje łącznie 366 mieszkań czynszowych za 50 mln zł. Prace prowadzone są jeszcze przy ul. Leszczyce w Jarocinie.

W kwietniu klucze do nowych mieszkań wręczono 96. rodzinom w Siedleminie k. Jarocina.

Uroczystość zacznie się o godz. 12.00 na terenie nowego osiedla przy ul. Siedlemińskiej.

