Jakie auta elektryczne trafią na rynek w tym roku ?

Rewolucja w zakresie elektromobilności coraz bardziej się rozpędza – w najbliższych miesiącach na rynek trafi wiele ciekawych samochodów z napędem elektrycznym. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych prezentuje wybrane nowości z segmentu BEVów i PHEVów.

Jeszcze przed końcem bieżącego roku w ofercie Audi zadebiutuje w pełni elektryczny SUV – e-tron. Samochód zostanie przystosowany do ładowania z mocą 150 kW – najwyższą spośród EV dostępnych na rynku. Pojazd będzie w stanie przejechać na jednym ładowaniu ponad 400 km (na postawie nowego cyklu WLTP, lepiej oddającego realny zasięg samochodów elektrycznych niż cykl NEDC). W 2019 r. gama modelowa Audi powiększy się ponadto o kolejnego, całkowicie elektrycznego crossovera – e-tron Sportback. W przyszłym roku należy także oczekiwać powrotu do salonów kompaktowej hybrydy plug-in – A3 Sportback e-tron, której sprzedaż została w Polsce tymczasowo wstrzymana.

Konkurent Audi – Grupa BMW – uczyniła inwestycje w elektromobilność jednym ze swoich głównych priorytetów. Niedawno w sprzedaży pojawiły się odświeżony model i3 wraz z usportowioną wersją i3s, facelifting przeszła również flagowa hybryda plug-in – i8, która jest teraz dostępna również w wersji Roadster. W przyszłym roku koncern z Monachium zaprezentuje pierwsze całkowicie elektryczne MINI produkowane na skalę masową. Wersja koncepcyjna pojazdu została ujawniona podczas ubiegłorocznych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Zeroemisyjny, trzydrzwiowy samochód będzie powstawał w fabryce zlokalizowanej w angielskim Oksfordzie.

W 2019 r. zadebiutuje również pierwsza hybryda plug-in Citroëna – C5 Aircross PHEV. Oprócz jednostki spalinowej, samochód otrzyma dwa silniki elektryczne. Łączna moc układu napędowego przekroczy 300 KM. W trybie zeroemisyjnym pojazd będzie w stanie przejechać ok. 60 km (wg cyklu NEDC).

Inna marka należąca do francuskiej Grupy PSA – DS Automobiles – jesienią 2019 r. wprowadzi na rynek crossovera DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 z napędem hybrydowym typu plug-in. Samochód będzie rozwijać ponad 300 KM, a w trybie zeroemisyjnym przejedzie 50 km (wg cyklu WLTP). Na tegorocznych, październikowych targach motoryzacyjnych w Paryżu DS zamierza zaprezentować swój pierwszy model całkowicie elektryczny.

Kolejne zeroemisyjne nowości zadebiutują w europejskich salonach za sprawą producentów z Dalekiego Wschodu. Jedną z nich będzie Honda Urban EV – wersja produkcyjna pojazdu, zaprezentowanego w 2017 r. na targach we Frankfurcie. Niewielki, trzydrzwiowy model o stylistyce utrzymanej w stylu retro stanie się tym samym pierwszym BEVem Hondy przeznaczonym dla klientów w Europie. Przyjmowanie zamówień na Urban EV rozpocznie się na początku 2019 r.

Wcześniej w salonach zadebiutuje zeroemisyjny Hyundai Kona Electric. Samochód ma być dostępny w dwóch wersjach, różniących się pojemnością baterii. Wersja o zwiększonym zasięgu otrzyma akumulatory o pojemności 64 kWh, pozwalające przejechać do 470 km na jednym ładowaniu (wg cyklu WLTP). Kona Electric w tej odmianie ma rozwijać moc 204 KM i przyspieszać od 0 do 100 km/h w 7.6 s. Wersja podstawowa z akumulatorami o pojemności 39,2 kWh będzie dysponować zasięgiem 300 km i mocą 134 KM.

Podczas salonu motoryzacyjnego w Paryżu w październiku 2018 r. swój europejski debiut zaliczy całkowicie elektryczna KIA Niro EV. Podobnie jak Hyundai Kona Electric, Niro EV będzie dostępna w dwóch wersjach (z akumulatorami o pojemności 64 kWh oraz 39,2 kWh) rozwijających odpowiednio zasięg ponad 450 i do 300 km na jednym ładowaniu. Samochód pojawi się w sprzedaży w Korei w drugiej połowie 2018 r., a niedługo potem trafi na pozostałe rynki.

Oferta Mercedesa powiększy się niebawem o nowe odmiany hybryd typu plug-in. Już pod koniec czerwca na polskim rynku zadebiutują modele C 300 de, E 300 de oraz flagowy S 560 e. W późniejszym terminie dołączą do nich C 300 e oraz E 300 e. Spalinowym sercem Klasy C oraz E plug-in hybrid w odmianach de będą czterocylindrowe silniki Diesla. Za produkcję tych jednostek ma odpowiadać fabryka zlokalizowana w Jaworze pod Wrocławiem. W trybie zeroemisyjnym samochody dostarczą 122 KM mocy oraz 400 Nm momentu obrotowego (700 Nm w trybie hybrydowym). Zasięg na jednym ładowaniu wyniesie ok. 50 km (cykl NEDC). Energia elektryczna będzie magazynowana w bateriach litowo-jonowych o pojemności 13,5 kWh. Model S 560 e zostanie wyposażony w sześciocylindrową jednostkę benzynową. W połączeniu z silnikiem elektrycznym układ napędowy dostarczy 367 KM. Podobnie jak w przypadku Klasy C i E, zasięg pojazdu w trybie zeroemisyjnym to 50 km (cykl NEDC), zaś moc – 122 KM. W trybie hybrydowym S 560 e ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 5 sekund i rozpędzać się maksymalnie do 250 km/h. Mercedes szykuje się ponadto do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego BEVa oznaczonego logo EQ – kompaktowego SUVa EQC. Samochód pojawi się na rynku w 2019 r. W przyszłym roku w Polsce rozpocznie się również sprzedaż zeroemisyjnej odmiany vana Vito, oznaczonej jako eVito.

Nissan na przełomie 2018 i 2019 r. wprowadzi na rynek nową wersję modelu LEAF – najlepiej sprzedającego się samochodu całkowicie elektrycznego na świecie. Do tej pory klienci na całym świecie nabyli ponad 320 tys. egzemplarzy dwóch generacji pojazdu. Zapowiadana odmiana zostanie wyposażona w pojemniejszy pakiet baterii (60 kWh), dzięki czemu będzie w stanie przejechać jeszcze dłuższy dystans na jednym ładowaniu.

Jesienią 2019 r. w sprzedaży pojawi się nowy Peugeot 508 w odmianie plug-in hybrid. Moc pojazdu przekroczy 300 KM, a zasięg w trybie zeroemisyjnym sięgnie 60 km (wg cyklu NEDC). Hybrydowy Peugeot otrzyma baterie o pojemności 12-13 kWh.

W 2019 r. rozpocznie się również produkcja pierwszego, samodzielnego modelu Polestara – marki odpowiadającej do tej pory m.in. za fabryczny tuning samochodów Volvo. Polestar 1 będzie dysponował najdłuższym zasięgiem elektrycznym spośród wszystkich PHEVów dostępnych na rynku – przejedzie w trybie zeroemisyjnym nawet 150 km. W parze z dalekim zasięgiem będą szły imponujące parametry układu napędowego: moc 600 KM oraz moment obrotowy na poziomie 1 000 Nm. Tanio nie będzie – cenę pojazdu na rynkach europejskich ustalono na 155 tys. euro. W późniejszym terminie 2019 r. zadebiutuje również całkowicie elektryczny Polestar 2, który ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla Tesli Model 3.

W 2019 r. z taśm produkcyjnych zacznie zjeżdżać pierwszy seryjny, całkowicie elektryczny model Porsche. Taycan (znany wcześniej pod roboczą nazwą Mission E) będzie rozwijać ponad 600 KM, rozpędzać się od 0 do 100 km/h w mniej niż 3,5 sekundy, a jego zasięg na jednym ładowaniu wyniesie ponad 500 km. Samochód zostanie przystosowany do ultraszybkich ładowarek. Przejechanie ok. 100 km ma być możliwe już po ok. 4 minutach od rozpoczęcia ładowania. Według zapowiedzi, pojazd będzie się świetnie spisywał nie tylko w mieście i podczas jazdy po autostradach, ale również na torze wyścigowym. Za sprawą Porsche Taycana, Tesla Model S zyska bardzo groźnego konkurenta.

W roku 2019 na polski rynek powróci hybryda plug-in Volkswagena – Passat GTE. Sprzedaż pojazdu w Polsce została tymczasowo wstrzymana. Pod koniec przyszłego roku rozpocznie się ponadto produkcja pierwszego samochodu z rodziny I.D., dedykowanej w gamie Volkswagena pojazdom elektrycznym. Kompaktowy model I.D. NEO rozmiarami zewnętrznymi będzie przypominał popularnego Golfa, zapewniając przy tym pasażerom ilość miejsca porównywalną do większego Passata.

Elektromobilność jest również ważnym elementem strategii Volvo. W listopadzie 2018 r. z taśm montażowych zacznie zjeżdżać najnowsza generacja modelu V60 w odmianie plug-in hybrid. Klienci będą mogli wybierać spośród dwóch wariantów mocy: 340 oraz 390 KM. Zasięg pojazdu w trybie zeroemisyjnym wyniesie ok. 45 km.