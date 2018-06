PKP PLK realizują projekty za ponad 30 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują już projekty o wartości ponad 30 mld zł, czyli prawie połowy z zaplanowanych w Krajowym Programie Kolejowym - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

W realizacji są już projekty Krajowego Programu Kolejowego o wartości ponad 30 mld zł. To prawie 50 procent KPK. W tym roku PKP PLK planują inwestycje za 10 mld zł, a zrealizowały już roboty za 2 mld zł. To 100 proc. więcej wykonanego zakresu niż przed rokiem. Wówczas, w analogicznym okresie, było to ok. 0,8 mld zł - powiedział, cytowany w komunikacie, Arnold Bresch członek zarządu PKP PLK. Nie mamy zagrożonych projektów, a obecnie prowadzimy ich ponad 100. Współpracujemy z wykonawcami tam, gdzie są problemy. One mogą wpływać na wydłużenie poszczególnych faz, ale projekty powinny zakończyć się w terminie - dodał.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 66 mld zł. To największy program w historii kolei. Zmodernizowanych będzie 9 tys. km torów, a na 8,5 tys. zwiększy się prędkość.

Spółka tłumaczy, że wprowadzone w ubiegłym roku wyprzedzające zakupy materiałów - tłucznia, podkładów i rozjazdów, powodują, że obecnie mogą być sprawniej realizowane kolejowe inwestycje. Materiałów nie zabraknie, a kolejny rok powinien być pod tym względem łatwiejszy. PLK sprawdziła także możliwości wywozu tłucznia z kopalni, a na sieci kolejowej są jeszcze możliwości na prowadzenie większej liczby pociągów.

PLK uważa, że przyczyny problemów w realizacji niektórych inwestycji są różne. Na linii Warszawa - Grodzisk to m.in. konieczność przełożenia nieoznaczonego na mapach kabla energetycznego, na co potrzebne były dodatkowe uzgodnienia i decyzje. Również potrzeba zachowania historycznych wiat w Pruszkowie wymaga dodatkowych rozwiązań i projektów. Inwestor szuka takich rozwiązań, by pociągi mogły pojechać tam we wrześniu.

Polskie Linie Kolejowe wskazują również na problemy z wykonawcą linii Warszawa - Lublin. Zakres wykonywanych prac jest zdaniem zarządcy kolejowej infrastruktury niesatysfakcjonujący. Wymieniono między innymi słabe zaangażowanie sprzętowe.

Są sytuacje, gdy trafiają się błędy w projektach. Wówczas inwestor i wykonawca potrzebują więcej czasu na wprowadzenie zmian - informują PKP PLK.

Spółka zapewnia, że koniec 2017 r. charakteryzował się największym nasileniem wprowadzonych do rozkładu zamknięć, ale teraz ich liczba będzie malała. PLK kończy między innymi całkowite - dwutorowe zamknięcia linii na trasie Poznań - Warszawa i Lublin - Warszawa.

PLK informuje, że choć w 2017 roku niektóre oferty miały ceny poniżej kosztorysów, to obecnie w przetargach pojawiają się kwoty przekraczające kosztorysy.

Sprawdzamy bardzo dokładnie składane oferty. Widzimy, że poziom cen wkracza w granice poprzedniej perspektywy. Zdarzają się także błędy w kosztorysowaniu. W zależności od sytuacji będziemy podejmować decyzje, które pozwolą na realizację projektów. Krajowy Program Kolejowy na pewno będzie zrealizowany - wskazał Bresch.

PLK przygotowuje już projekty na nową perspektywę, by nie powtórzyła się sytuacja z początku obecnej perspektywy. Dzięki temu wyeliminowane będą „górki” inwestycyjne. Takie rozwiązanie ma ułatwić funkcjonowanie rynku.

Na podst. PAP