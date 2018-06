Sklepy respektują wolne niedziele

Kontrole wykazały wysoki stopień respektowania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta; 7 proc. sklepów otwarto wbrew prawu - poinformowała w środę Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrolą objęto prawie 16 tys. placówek handlowych.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie z udziałem m.in. wiceministra RPiPS Stanisława Szweda, związkowców i pracodawców na temat ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Informację o respektowania ustawy przedstawił zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa.

Z danych inspekcji wynika, że od wejścia w życie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy przeprowadzili ponad 8,3 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu.

PIP podkreśliła, że w związku ze złamaniem ograniczenia handlu inspektorzy nałożyli 223 mandaty karne na 240 tys. zł, skierowali 242 wnioski o ukaranie do sądu i zastosowali 145 „środków oddziaływania wychowawczego”.

Na spotkaniu w CPS „Dialog” związkowcy i pracodawcy wskazywali na potrzebę doprecyzowania przepisów związanych m.in. z wydłużeniem niedzielnej doby pracowniczej.

Na komisjach sejmowych mówiłem, kiedy była określona niedzielna doba pracownicza, że będą sieci, które będą przetrzymywały pracowników do godziny 12 w nocy w sobotę i wzywały ich po godz. 12 w poniedziałek. Te procedery mają miejsce, boimy się, że będzie to się zwiększało, dlatego proponujemy zapisanie w ustawie zmian, które będą rozszerzały dobę od godz. 22 w sobotę do godz. 5 rano w poniedziałek - powiedział Alfred Bujara z NSZZ „S”.