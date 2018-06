Węgry odrzucają system relokacji

Węgry nie zgodzą się na żaden kwotowy system relokacji uchodźców - oświadczył ponownie szef MSZ Peter Szijjarto. W wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” wyraził on gotowość współpracy z nowym rządem w Rzymie i z Austrią, by bronić granic UE.

W opublikowanym w czwartek wywiadzie Szijjarto zapytany o dziedziny współpracy z nowym rządem Włoch odparł, że oba kraje „łączy wspólny cel”, jakim jest „stanie na straży bezpieczeństwa narodów europejskich”.

Dodał, że Węgry chcą „ścisłej współpracy” z Włochami, Austrią i wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej.

Wyjaśniając wspólną strategię rządów tych krajów podkreślił: „Pierwszym krokiem jest ochrona zewnętrznych granic UE, morskich i lądowych oraz południowej granicy Libii”.

Węgry, Polska, Słowacja i Republika Czeska dały już dowód solidarności w grudniu 2017 roku, zatwierdzając finansowanie drugiej fazy planu UE na rzecz ochrony granicy libijskiej na łączną kwotę 35 milionów euro - dodał szef węgierskiej dyplomacji.

Coraz więcej obywateli, partii i instytucji uznaje pilną potrzebę uczciwego podejścia do kwestii imigracji. My, Węgrzy jesteśmy wśród tych bardzo nielicznych w Europie, którzy nie zmienili swej linii od 2015 roku do dzisiaj - zaznaczył.

Stoimy na stanowisku, że nie powinniśmy importować kryzysu, ale nieść pomoc państwom, które jej potrzebują. Zamiast zachęcać ludzi do migracji trzeba pomagać im powrócić bezpiecznie do ich krajów - stwierdził.