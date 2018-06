Pilotażowy system magazynowania energii Taurona

W Cieszanowicach w Opolskiem powstaje pilotażowy system magazynowania energii, który ma zostać oddany do użytku w czwartym kwartale 2019 r. - poinformował w czwartek Tauron.

Powstający magazyn energii pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych - napisano w komunikacie.

Dodano, że firma podejmuje szereg działań dotyczących rozwijania technologii magazynowania energii elektrycznej.

Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute, uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Technologie magazynowania znajdą się też w polu zainteresowania powołanego Funduszu CVC EEC Magenta - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Tauron Polska Energia Jarosław Broda.

Jak mówił, magazyn pilotażowy w Cieszanowicach to szansa na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań.

Spółka poinformowała, że system powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. W ocenie firmy, ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja współpracuje z należącą do Grupy Tauron farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu.

Dodano, że moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Zaznaczono, że powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin woj. opolskiego.

Przypomniano, że farmy wiatrowe cechują się największą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE. Ich udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce ze wszystkich odnawialnych źródeł energii jest największy. Jak czytamy w komunikacie, realizacja projektu i jego wyniki mogą w przyszłości przynieść korzyści nie tylko na terenie dystrybucji Taurona. Grupa liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane mało stabilne źródła energii.

Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne - podkreśla prezes spółki Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Jak zaznacza, z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii.

Zyskają na tych działaniach nasi klienci - zapewnia.

W ocenie firmy, pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice.

W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia mogą być kolejni klienci przyłączeni do sieci Tauron Dystrybucja. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki i doświadczenie będzie można wykorzystać w przyszłości przede wszystkim tam, gdzie zlokalizowane są odnawialne źródła energii Grupy, w tym farmy wiatrowe - napisano.

Tauron pozyskał dofinansowanie do realizacji projektu z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podst. PAP