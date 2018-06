Strefy ekonomiczne dla inwestora, a nie odwrotnie

Zwolnienia podatkowe dostępne na terenie całej Polski, uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy - to najważniejsze założenia nowej ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, która wchodzi w życie 30 czerwca- poinformowała Jadwiga Emilewicz minister przedsiębiorczości i technologii

Istotną zmianą, która wprowadza ustawa to fakt, że do tej pory ze stref, a tym samym z ulg podatkowych korzystały duże koncerny zagraniczne. Teraz poprzez rozszerzenie na większy obszar będą mogły skorzystać również mikro, małe i średnie polskie przedsiębiorstwa.

Jak tłumaczyła minister Emilewicz, inwestor wybierze sobie dogodną lokalizację, a zadaniem spółek strefowych zarządzających SSE będzie obsługa inwestora w taki sposób, by firma mógł jak najszybciej wystartować ze swoją działalnością.

Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej. Teraz będzie prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb - tłumaczy minister przedsiębiorczości i technologii.