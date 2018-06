Inwestycja KGHM w Kanadzie zablokowana

Rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska, podał KGHM Polska Miedź.

KGHM Ajax po zapoznaniu się z argumentacją decyzji federalnej, w połączeniu z uprzednio wydaną decyzją prowincjonalną, rozważy podjęcie kolejnych kroków - czytamy w komunikacie.

Ze względu na aktualizację wyceny projektu Ajax na dzień 31 grudnia 2017 roku, w której - zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny - KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła wartość posiadanych przez KGHM Ajax nieruchomości jako górną granicę dla ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów KGHM Ajax, nie przewiduje się wpływu przedmiotowej decyzji na wartość odzyskiwalną projektu, podano także.

Ajax to zaawansowany projekt miedziowo-złotowy zlokalizowany w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. Projekt jest własnością KGHM Ajax Mining Inc., spółki joint venture należącej do KGHM Polska Miedź (80 proc.) oraz Abacus Mining and Exploration Corporation (20 proc.).

W połowie grudnia ub.r. KGHM podawał, że ministrowie środowiska oraz energii, górnictwa i zasobów ropy naftowej Kolumbii Brytyjskiej zdecydowali o nieprzyznaniu certyfikatu oceny środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

