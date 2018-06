RPP: Inflacja przyspieszy w kolejnych miesiącach

Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć, wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Omawiając procesy inflacyjne w Polsce, wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w maju br. wzrosła do 1,7 proc., czyli była niższa od oczekiwań. Część członków Rady podkreślała, że inflacja pozostaje umiarkowana mimo istotnego wzrostu cen paliw. W ocenie tych członków Rady, wynika to z nadal słabej wewnętrznej presji inflacyjnej, na co wskazuje utrzymywanie się niskiej inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii oraz spadek dynamiki cen usług - czytamy w „minutes”.